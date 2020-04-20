Без хороших сценариев. Чего еще ждать от Путина и правительства

Чем придется заплатить за "адекватные меры поддержки" российских граждан и бизнеса? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Со среды 15 апреля в Москве действует система электронных пропусков. Власти заранее предупредили, что праздное шатание по улицам и уж тем более поездка на работу или дачу без пропуска чреваты весьма ощутимыми штрафами. В результате в среду с самого утра на входах в метро образовались огромные очереди. Люди ждали, пока полицейские вручную проверяли пропуска. Многие из пассажиров были без масок. Ни о какой социальной дистанции речи, понятное дело, не было.

Полная видеоверсия программы:

Практически все врачи, которые прокомментировали кадры из московского метро, сошлись во мнении, что лучшие условия для распространения коронавируса создать было сложно. В Москве живет почти десятая часть россиян, это главный центр деловой активности страны. И практически очевидно, что теперь столицу ждет новая волна эпидемии. Это, как минимум, на две недели увеличивает время действия ограничений. Из-за которых многие сидят без работы, без денег и с долгами перед банками.

И еще пару слов о том, что имеет самое непосредственное отношение к российскому бюджету.

Сделка в рамках ОПЕК+ счастья не принесла. Цена на нефть снова стала падать. Эталонный сорт Brent существенно дешевле 30 долларов. С другими марками еще хуже. Американская нефть WTI рухнула ниже 18 долларов, российская Urals – ниже 17. В результате в мае ставка экспортной пошлины, которая идет в российский бюджет, будет на 87 процентов ниже, чем в апреле: меньше доллара с каждого барреля. И это минимальное значение за все время существования системы экспортных пошлин.

Владимир Путин неожиданно заинтересовался тем, что происходит в российской экономике

Плодами девальвации национальной валюты, в результате которой валютные резервы в рублевом выражении резко выросли, правительство тоже наслаждалось недолго. Государство продает валюту в рамках бюджетного правила. И это толкает доллар и евро все ниже. И доллар от своих максимальных значений второй половины марта потерял в цене без малого 10 рублей и опустился до 73-74 рублей. Это неприятно не только для бюджета, но и для российских нефтяных компаний, между которыми началась форменная грызня из-за того, кому и насколько придется сокращать добычу.

Тем временем у России за спиной третья официально нерабочая неделя. И вот на этой третьей неделе – когда уже никто не ждал – Владимир Путин неожиданно заинтересовался тем, что происходит в российской экономике. Если в начале этого месяца он фактически самоустранился, передав все полномочия правительству и региональным властям, то в середине начал проводить видеоконференции с членами правительства и раздавать поручения. Вот фрагмент одного из таких совещаний:

"Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг".

Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнёмся с этими трудностями.

Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов, – заявил он.

Почему об адекватности мер поддержки бизнеса и населения Путин заговорил только сейчас?

В этом коротком фрагменте есть очевидная нестыковка. Если они с самого начала понимали, что будет происходить – со сроками и масштабами, – почему об адекватности мер поддержки бизнеса и населения Путин заговорил только сейчас? А не три с лишним недели назад, когда вводились ограничительные меры? И когда возникли серьезные сомнения в адекватности оценки ситуации именно Путиным. О чем мы тогда же и говорили, когда сравнивали то, что делается в развитых странах с пакетом помощи российского правительства.

Именно тогда, отправляя страну в оплачиваемый отпуск в режиме домашнего ареста, стоило подумать о том, кто этот отпуск будет оплачивать. Но, видимо, тогда президент был чем-то занят, а в правительстве сами не догадались.

В это можно было бы поверить, если бы не одно обстоятельство. О дополнительных мерах поддержки и их адекватности Путин заговорил на следующий день, после того как на сайте фонда "Либеральная миссия" появился доклад "Коронакризис-2020", подготовленный, пожалуй, лучшими на сегодняшний день российскими экономистами. Там констатируется, что основное бремя кризиса, в значительной степени вызванного введенными государством ограничениями, фактически переложено на бизнес.

Это чревато потерей рабочих мест, финансового и человеческого капитала и не оставляет шансов на быстрое восстановление экономики после отмены карантинных мер.

Поддержка выплаты зарплаты в размере 20 тысяч рублей в месяц составит 0,3 триллиона рублей

Любопытно, что оценка ситуации и главной проблемы – резкого сжатия платежеспособного спроса – у Путина практически совпадает с оценкой доклада. Более того, дополнительные меры поддержки, похоже, имеют тот же источник. Вот, например, выдержка из части доклада, написанная профессором экономики Sciences Po в Париже Сергеем Гуриевым:

"В дополнение к поддержке граждан необходимо поддержать и малый бизнес – не льготными кредитами, а безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды… Я не располагаю данными о расходах малого бизнеса на аренду, но поддержка выплаты зарплаты в размере 20 тысяч рублей в месяц (с отменой всех социальных начислений) составит 0,3 триллиона рублей в месяц", – отметил он.

А вот поручение, которое дал Путин правительству на следующий день после своего призыва к "адекватности":

" …Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей (подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки) прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач: в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц", – заявил президент.

"Путин популист, а более популярной меры придумать трудно"

Это не единственное совпадение. В докладе содержится рекомендация проявлять сдержанность при поддержке крупных предприятий и ориентироваться на кредиты, а не на безвозмездную помощь. И вот Путин поручает правительству разработать для системообразующих предприятий "новый кредитный продукт" – льготные кредиты, ставка по которым будет субсидироваться государством.

Чего еще ждать от Путина и правительства, мы поговорили с одним из авторов доклада "Коронакризис-2020", главой Наблюдательного совета Московской биржи, профессором Высшей школы экономики Олегом Вьюгиным:

"Попробую резюмировать. Согласившись с выводами либеральных экономистов в части поддержки бизнеса, Путин, скорее всего, примет на вооружение и остальное, включая раздачу денег всем без исключения налогоплательщикам. Гуриев предложил платить всем обладателям ИНН по 20 тысяч рублей в месяц в период карантинных ограничений. А в конце прошлой недели депутаты законодательных собраний Москвы и Петербурга потребовали 25 тысяч на каждого взрослого и 15 тысяч на ребенка. Реальные выплаты, вероятно, будут сильно меньше, но, думаю, они будут. Просто потому, что Путин популист, а более популярной меры придумать трудно.

Ценой будет разгон цен

Однако "диагноз", который поставлен в докладе "Коронавирус-2020", на мой взгляд не совсем полон. Если взять мировой рынок нефти, то там, действительно, ограничительные меры привели к драматическому сокращению спроса. А вот на рынке потребительских товаров и услуг рухнуло еще и предложение. И восстановиться оно может только после снятия ограничений. Пока же предлагается платить за непроизведенные товары и неоказанные услуги. Компенсация зарплат и раздача денег, действительно, помогут сохранить рабочие места. Но ценой будет разгон цен.

И я не удивлюсь, если в этом году мы увидим даже не двузначную, а трехзначную инфляцию. Для бизнеса это неплохо: обесценятся кредиты. Но бремя кризисных последствий в этом случае ляжет на бюджетников: пенсионеров, учителей, силовиков, госпропагандистов и чиновников с депутатами. Сейчас они оказались в выигрышном положении, поскольку их доходам мало что угрожает. Но когда начинает раскручиваться маховик инфляции, индексации, как правило, сильно запаздывают. Регулировать цены тоже глупо, поскольку это прямой путь к дефициту и "черному рынку". Инфляционный сценарий дает шанс на более быстрое восстановление. Но он ненамного менее болезненный, чем тот путь, которым до последнего времени шло российское правительство. Просто хороших сценариев сейчас нет, и лучше понимать это заранее.

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