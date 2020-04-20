Жители Ростова устроили виртуальный митинг за "нормальный карантин"

В Ростове-на-Дону десятки людей приняли участие в "виртуальном митинге" против так называемого режима самоизоляции. Они воспользовались сервисами Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Обозначив своё местоположение у здания областного правительства, люди в сервисе "Разговорчики" оставляют комментарии с критикой властей. Об этом сообщил сайт 1Rnd.ru.

Реальную акцию протеста в Ростове из-за введённого "режима самоизоляции" сейчас устроить нельзя.

Требования протестующих - или ввести режим чрезвычайной ситуации и "нормальный карантин", основанный на государственных гарантиях возмещения ущерба, или же отменить введённые сейчас из-за эпидемии коронавирусной инфекции ограничения. Горожане жалуются на потерю работы и доходов из-за объявленных сейчас нерабочих дней и "самоизоляции" и отсутствия помощи со стороны государства.

Так называемый режим самоизоляции из-за эпидемии введён во многих регионах России. Полиция штрафует людей за выход из дома без уважительной причины. При этом многие юристы критикуют меры властей как сомнительные с точки зрения закона, а оппозиционные политики и активисты указывают на недостаточную, по их мнению, помощь властей - у многих людей упали доходы, однако от выплат по ЖКХ и кредитам их не освободили.

В столице Северной Осетии Владикавказе против "самоизоляции" сотни людей в понедельник протестовали на улицах.