Правозащитики поддержали задержанных в Казахстане активистов

Правозащитники в Казахстане считают, что власти воспользовались введёнными в стране мерами против коронавируса – для преследования своих политических оппонентов.

В минувшие выходные в Казахстане были задержаны несколько ведущих гражданских активистов и общественных деятелей на том основании, что их подозревают либо в нарушении режима чрезвычайного положения, либо в распространении фейковых новостей об эпидемии. Об это сообщает Радио Азаттык – Казахская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Правозащитница Маржан Аспандиярова из Алматы назвала обвинения политически мотивированными. "Власти используют чрезвычайное положение, чтобы арестовывать, преследовать и заставить замолчать известных людей. Это и есть самая настоящая репрессия", - подчеркнула Аспандиярова.

Аззатык пишет, в частности, о задержании не раз критиковавших правительство Альнура Ильяшева, Армана Шураева и Улана Шамшета. Ильяшева 18 апреля арестовали на две месяца. Шураев, Шамшет и несколько других активистов пока ожидают судебного решения.

Директор Казахстанского международного бюро по защите прав человека Евгений Жовтис отметил, что все подвергшиеся преследованию были активны в социальных сетях, и, отправляя их под стражу, власти пытаются помешать их дальнейшим публикациям. "Власть просто пытается изолировать потенциальных лидеров. Мы же авторитарное государство, и авторитарный режим таким образом старается сохранять контроль и минимизировать любые угрозы", - утверждает Жовтис.

Среди выразивших обеспокоенность ситуацией также фонд "Справедливое слово" ("Адил соз") из Алматы, который оказывает поддержку журналистам и блогерам. В открытом письме на имя генпрокурора Гизата Нурдаулетова правозащитники потребовали немедленно освободить всех, кто был задержан.