В Казахстане операторы связи потребовали от абонентов установить специальный сертификат безопасности на все устройства с выходом в интернет. Об этом сообщает местное издание Tengri News. Согласно сообщениям операторов, сертификат защитит абонентов "от хакерских атак и просмотра противоправного контента".

Сертификаты безопасности используются для шифрования соединений между пользователями интернета и посещаемыми ими ресурсами. Установка своего корневого сертификата потенциально позволяет спецслужбам видеть всю информацию, которую получают люди, выходящие в интернет, отмечает телеграм-канал "Запуск завтра".

В заявлении на сайте Министерства цифрового развития Казахстана сказано, что государство и операторы связи проводят технические работы в столице страны Нур-Султане, направленные на усиление защиты от киберугроз. В то же время о проблемах с доступом к интернету без правительственного сертификата сообщают пользователи со всей страны, обращает внимание издание ZDnet.

В 2015 году правительство Казахстана уже пыталось обязать всех интернет-пользователей установить государственный сертификат безопасности, напоминает издание. Тогда это решение было оспорено в судах и не было исполнено.