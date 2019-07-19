Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Власти Казахстана обязали жителей предоставить им доступ к зашифрованной информации в сети

Смотреть комментарии

В Казахстане операторы связи потребовали от абонентов установить специальный сертификат безопасности на все устройства с выходом в интернет. Об этом сообщает местное издание Tengri News. Согласно сообщениям операторов, сертификат защитит абонентов "от хакерских атак и просмотра противоправного контента".

Сертификаты безопасности используются для шифрования соединений между пользователями интернета и посещаемыми ими ресурсами. Установка своего корневого сертификата потенциально позволяет спецслужбам видеть всю информацию, которую получают люди, выходящие в интернет, отмечает телеграм-канал "Запуск завтра".

В заявлении на сайте Министерства цифрового развития Казахстана сказано, что государство и операторы связи проводят технические работы в столице страны Нур-Султане, направленные на усиление защиты от киберугроз. В то же время о проблемах с доступом к интернету без правительственного сертификата сообщают пользователи со всей страны, обращает внимание издание ZDnet.

В 2015 году правительство Казахстана уже пыталось обязать всех интернет-пользователей установить государственный сертификат безопасности, напоминает издание. Тогда это решение было оспорено в судах и не было исполнено.

  • Казахстан занимает 46 из 65 мест в рейтинге свободы интернета, ежегодно составляемом правозащитной организацией Freedom House. Россия — на 53 месте. Правозащитники отмечают уровень свободы в сети в обеих странах как "несвободный".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG