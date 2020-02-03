Под властью Мадуро. Год несбывшейся революции в Венесуэле

Год назад, на рубеже января-февраля 2019 года, в Венесуэле достигло пика противостояние между оппозиционными силами, объединившимися вокруг парламента – Национальной ассамблеи во главе с ее председателем Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом, и правящей чавистской Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) во главе с президентом Николасом Мадуро. Сегодня страна оказалась в абсолютном политическом и экономическо-социальном тупике – совершенно непонятно, возьмет ли наконец верх одна из сторон, и может ли это вообще произойти в обозримом будущем. Простые венесуэльцы тем временем продолжают умирать, голодать, болеть, нищать – и сотнями тысяч пытаются бежать за границу.

Несмотря на неоднократные заявления Хуана Гуайдо, в течение всего 2019 года, о том, что режим чавистов полностью утратил поддержку и народа, и армии и силовых структур, на объявляемые им раз за разом даты очередного "мирного отстранения" Николаса Мадуро от власти, на международные санкции против Каракаса и признание и поддержку самого Гуайдо уже 57 странами мира, в первую очередь западными – никакой революции в Венесуэле не случилось. Обе стороны конфликта явно оказались слишком сильны, чтобы уступить и признать поражение, и одновременно слишком слабы для решительной победы.

Не обращая внимания на давление изнутри и извне и на отказ все большего числа государств мира признавать его легитимность, Николас Мадуро отказывается проводить в стране досрочные выборы, уходить в отставку или же организовывать серьезные переговоры с оппозиционными силами. Несколько раз в 2019 году он, выступая по национальному телевидению, уверял всех в том, что находится под надежной защитой – и Бога, и пока верной ему армии, и, главное, "моего московского друга Владимира Путина".

Одновременно, как уверены на Западе, Николас Мадуро экстренно распродавал остающиеся в Венесуэле государственные золотые запасы и при содействии корпорации "Роснефть" продолжал тайно экспортировать миллионы баррелей нефти, несмотря на международные санкции. На днях Мадуро предложил крупным международным нефтяным концернам приватизировать нефтяную отрасль Венесуэлы, полностью национализированную при его предшественнике Уго Чавесе (после этого добыча углеводородов упала до минимума за последние 70 лет).

Эмиссары Мадуро, по данным Bloomberg, сейчас ведут соответствующие переговоры – в первую очередь с российской "Роснефтью", а также с итальянской Eni и испанской Repsol – о реструктуризации огромных долгов государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA в обмен на контроль за нефтяной отраслью Венесуэлы (несмотря на то, что любая компания, согласившаяся на такую сделку, тут же подпадет под жесточайшие санкции со стороны США).

Спустя год после начала попыток оппозиции по отстранению Мадуро от власти, его режим продолжает сеять коррупцию и насилие – как в самой Венесуэле, так и за ее пределами. Согласно докладу "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире за 2019 год", более 21 процента венесуэльцев сейчас страдают от недоедания.

15 января 2020 года толпа промадуровских бандитов, так называемые colectivos (что-то вроде венесуэльских "титушек"), атаковала автомашины, в которых члены оппозиционной Национальной ассамблеи ехали на еженедельную сессию в Федеральном законодательном дворце в Каракасе. Нападавшие, передвигавшиеся на мотоциклах, стреляли по автомобилям и крушили их битами и ломами. При этом их действия публично похвалил Диосдадо Кабельо Рондон, второй по власти и могуществу, после самого Николаса Мадуро, человек в рядах чавистов, председатель марионеточной так называемой "Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы" (то есть второго, провластного парламента страны).

Ранее, 5 января 2020 года, те же самые colectivos физически помешали Хуану Гуайдо и другим лидерам оппозиции попасть в здание Национальной ассамблеи для проведения парламентских выборов. В результате председателем Национальной ассамблеи объявил себя чавистский депутат Луис Эдуардо Парра, хотя он был избран в отсутствие кворума. Сторонники Гуайдо собрались в другом месте и переизбрали спикером его – в его поддержку проголосовали 100 депутатов из 167.

Впрочем, 7 января, после бурной дискуссии с верными Николасу Мадуро бойцами Национальной гвардии, окружившими здание, Гуайдо и поддерживающие его депутаты все же прошли в зал, где проходила сессия. Парра к тому времени уже ушел, и Гуайдо занял место спикера. После этого в зале заседаний отключили электричество, и Гуайдо принес присягу в полутьме.

Сейчас Хуан Гуайдо, очевидно, трезво оценив свои силы, предпочитает все больше говорить о кошмарном гуманитарном кризисе, накрывшем Венесуэлу, и все меньше – о новых планах по отстранению от власти Николаса Мадуро, который существование кризиса отрицает почти полностью. Окружение Гуайдо в 2019 году организовало около 100 так называемых "Дней здоровья", с раздачей жизненно необходимых лекарств, которыми были охвачено около 300 тысяч человек, и около 50 "Дней гигиены", в результате которых около 100 тысяч человек по всей стране получили туалетные принадлежности. Ежедневно волонтеры Гуайдо в разных городах разносят пакеты с продуктами питания и медикаментами ста венесуэльцам, признанным самыми бедными.

Верховный комиссар ООН по правам человека, бывшая президент Чили Мишель Бачелет, выступая в конце 2019 года в Совете ООН по правам человека в Женеве, привела множество фактов того, что верные Мадуро силы, в первую очередь политическая полиция, "Боливарианская служба национальной разведки" (SEBIN), все чаще проводят в Венесуэле внесудебные полицейские казни. В ответ Мадуро через два дня провел специально посвященную этой теме пресс-конференцию, на которой поздравил своих силовиков и полувоенные банды, совершавшие такие убийства, и пообещал укрепить их присутствие по всей стране.

В докладе Мишель Бачелет говорится также о том, что сегодня в Венесуэле минимальная заработная плата покрывает лишь 3,5 процента расходов на продукты питания, и что сегодня, к примеру, 49 процентов беременных женщин в стране страдают от дефицита питательных веществ, а у почти 33 процентов венесуэльских подростков наблюдаются задержки в развитии и росте. "По нашим оценкам, страну покинули 4,7 миллиона венесуэльцев, – заявила Мишель Бачелет. – Ожидается, что к концу 2020 года их число достигнет 6,5 миллиона".

75 процентов клиник и госпиталей в Венесуэле в последний год испытывают острейший дефицит самых необходимых лекарств и переживают вспышки внутрибольничных инфекционных заболеваний, таких как дифтерия и туберкулез. В страшном кризисе находятся психиатрические отделения венесуэльских больниц. В условиях общей нехватки медикаментов тем, кто нуждается в психотропных препаратах, их практически невозможно достать. Координатор сферы здравоохранения в оппозиционной Национальной Ассамблее Венесуэлы доктор Хулио Кастро приводит такие цифры: 80 процентов больниц сообщают об отсутствии бензодиазепинов для перорального применения, 60 процентов остро нуждаются в антипсихотических препаратах, а 50 процентов ни имеют ни тех, ни других.

Если в больнице нет лекарств, у пациентов остается лишь две возможности: их могут прислать проживающие за границей родственники или же пациенты будут вынуждены приобретать их втридорога в аптеках. Так, покупка фенобарбитала обходится ежемесячно в 70 долларов – при том, что минимальная зарплата в Венесуэле составляет 5 долларов в месяц.