Суд в Липецке оштрафовал активистку за сбор денег для больницы

Мировой суд Липецка оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Екатерину Бильбао, объявившую сбор денег на покупку медикаментов для местной больницы. Суд установил, что Бильбао "злоупотребила свободой массовой информации", опубликовав заведомо недостоверную информацию о нехватке препаратов в медучреждении. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу Липецкого областного суда.

На своих страницах в социальных сетях активистка разместила видео, в котором рассказала, что в областной инфекционной больнице, куда поступают пациенты с COVID-19, не хватает оборудования и лекарств. Она предложила подписчикам собрать деньги, чтобы помочь врачам. Позже она пояснила, что эта информация поступила к ней от одного из волонтеров больницы.

Главный врач больницы Лилия Сиротинкина в ответном видеоролике опровергла информацию о нехватке в больнице необходимых препаратов. После этого на Бильбао составили протокол.

В начале апреля в Новгородской области сотрудники полиции остановили автоколонну профсоюза "Альянса врачей" и задержали активистов, которые везли средства индивидуальной защиты для местных медработников. Ранее в Москве Следственный комитет России вызвал на допрос председателя профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Её проверяют на распространение фейков о коронавирусе.

"Альянс врачей" неоднократно сообщал о нехватке средств защиты у медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

На днях после обращения Васильевой к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову в ФСБ попросили "Альянс врачей" собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России.