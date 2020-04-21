Сеул не подтвердил сведения о тяжелом состоянии лидера КНДР

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения об опасном состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как он якобы перенёс операцию на сердце.

На информацию в СМИ с утверждениями, что Ким "серьёзно болен", что у него "наступила смерть мозга", или что он "восстанавливается после операции" отреагировал офис президента Южной Кореи. Там отметили, что Сеул не располагает свидетельствами из Пхеньяна, которые бы подтвердили "тяжелую болезнь" 36-летнего северокорейского лидера.

В руководстве Китая также высказали сомнения. Сотрудник отдела по международным связям Коммунистической партии КНР сказал Reuters, что источники Пекина не расценивают информацию как правдивую. Китай считается единственным крупным союзником Северной Кореи.

Одновременно телеканал CNN цитируют источник в американском руководстве, который отметил, что Вашингтон изучает данные разведки о серьёзной опасности для Кима после перенесённой операции.

Недавно Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения его деда 15 апреля. Этот день в Северной Корее считается одним из главных в году, поскольку знаменует рождение основателя государства. Внук Ким Ир Сена прежде никогда не пропускал празднования. И то, что он не появился на этот раз, неизбежно спровоцировало спекуляции и слухи, пишет "Би-би-си", одновременно отмечая, это не первая подобная ситуация с Ким Чен Ыном.

В государственных СМИ его изображения последний раз публиковались 12 апреля. Тогда сообщалось, что Ким посетил военно-воздушную базу, где наблюдал за пролётами истребителей. Днём ранее он присутствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии.

Сведения о его недомогании распространило, в частности, южнокорейское интернет-издание Daily NK. Собеседник издания утверждал, что Ким столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.