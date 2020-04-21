Российская нефть подешевела до уровня 1998 года

Цена на российскую нефть марки Urals во вторник снижалась до уровня декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель с поставкой в порты Средиземноморья. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на данные сервиса Refinitiv.

Цена на российскую нефть рассчитывается на основе торгующейся на бирже нефти марки Brent, она в ходе торгов во вторник дешевела ниже 19 долларов за барелль. Это минимальный уровень за 18 лет — с 2002 года.

От цены нефти Urals напрямую зависят поступления в российский бюджет. Он получает около 40 процентов доходов от экспорта углеводородов. В бюджете на 2020 год заложена цена 42,45 доллара за баррель, когда она ниже, Центробанку нужно продавать накопленную в Фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.

По состоянию на первое марта в фонде были накоплены 123,4 миллиарда долларов резервов. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет.

В мае, по прогнозу агентства Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше одного доллара за баррель. Ставка пошлины на экспорт в мае сократится на 87 процентов в сравнении с апрелем до минимума с 2002 года.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что ситуация рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия нестабильности цен. Его цитирует агентство РБК.