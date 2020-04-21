НГ опубликовала новые кадры преступлений ЧВК Вагнера в Сирии

"Новая газета" опубликовала видеокадры, на которых изображены участники ЧВК "Вагнер" с отрезанной головой своей жертвы - жителя Сирии, которого перед смертью подвергли жестоким издевательствам. На эту публикацию обратило внимание издание "Медуза".

На видеозаписях показано, как пленному взрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в него из автомата и бьют кувалдой. В публикации названы имя и фамилия одного из предполагаемых участников расправы: Станислав Дычко, 1990 года рождения. По данным "Новой газеты", он с 2016 года находится в списке бойцов ЧВК «Вагнер».

Материал опубликован под заголовком "Головорезы 2.0". Он открывается напоминанием "Новой газеты" о том, что полгода назад журналисты этого издания уже рассказывали о преступлении, совершённом несколькими наёмниками Группы Вагнера. Представленные ранее документы, как заявляет газета, доказывали, что пытки, убийство и последующее глумление над трупом совершены на территории Сирии российскими гражданами. Редакция сообщает, что до сих пор ни прокуратура России, ни Следственный комитет не проявили интереса к этому преступлению. "Мы смогли получить более полную версию видео, на котором запечатлена расправа. Возможно, новые данные убедят правоохранителей, что совершено преступление против человечности". Журналисты считают, что на публикацию должна последовать реакция Следственного комитета России.