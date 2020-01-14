Боец "ЧВК Вагнера" сыграет разведчика из "группы Судоплатова"

Фейсбук-аккаунт "Ихтамнет_М0209" во вторник опубликовал фотографии, предположительно сделанные в Сирии и Судане, на которых, как утверждается, изображен один из бойцов "ЧВК Вагнера", житель Челябинска Константин Кошкин. Волонтеры, которые отслеживают военное неофициальное присутствие России на Ближнем Востоке и в Украине, обратили внимание на то, что после возвращения из Сирии Кошкин снимается в кино – в роли сотрудника НКВД и советского разведчика Николая Кузнецова, члена диверсионной группы Павла Судоплатова.

Несмотря на то, что наемничество является в России уголовно наказуемым преступлением, российские отставные военные продолжают участвовать в военных конфликтах по всему миру. Как ранее удавалось выяснить независимым расследователям, "ЧВК Вагнера", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, фактически является структурой ГРУ Министерства обороны России, однако российские власти это неизменно отрицают. 11 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии сейчас воюют более 2 тысяч "вагнеровцев", на что Владимир Путин ответил, что они "не представляют интересы России" и "не получают денег от российского государства".

Радио Свобода не раз рассказывало о том, как в случае смерти бойцов "ЧВК Вагнера" от их родственников скрывают обстоятельства произошедшего и задерживают пересылку тел погибших на родину из политических соображений. Впрочем, многим удается вернуться из Украины, Сирии, Судана или Африки, где не раз были замечены "вагнеровцы", целыми и невредимыми. В их числе – 43-летний житель Челябинска Константин Васильевич Кошкин, который по возвращении домой решил стереть из сети все упоминания о своем участии в сирийской войне и заняться новым делом: сняться в кино в роли советского разведчика Николая Кузнецова.

Оба аккаунта Константина Кошкина в социальной сети "ВКонтакте" сейчас удалены, однако в сохранившейся копии одного из них можно увидеть те же фотографии в ближневосточном пейзаже в форме без опознавательных знаков, которые были опубликованы в фейсбук-аккаунте "Ихтамнет_М0209", в том числе – с характерными для "вагнеровцев" личными жетонами.

В публикации украинских волонтеров утверждается, что снимки сделаны в Сирии, а Кошкин был заряжающим расчета гаубиц Д-30 и имел личный жетон с номером М-1805. Интересно, что на одной из фотографий Кошкин запечатлен в кабинете и в кресле тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, свергнутого в апреле 2019 года в результате военного переворота. Этот же кабинет, например, был сфотографирован вице-президентом Турции Фуатом Октаем во время переговоров с аль-Баширом в ноябре 2018-го.

Аль-Башир и вице-президент Турции в этом же кабинете:

Месяц назад, 12 декабря, житель Челябинска Владимир Вафин, которого местные СМИ называют "правозащитником, актером и режиссером", написал в социальной сети "ВКонтакте" пост (оригинал, сохраненная копия), в котором поделился радостной для него новостью: после долгих поисков его съемочная группа нашла подходящего кандидата на главную роль в короткометражном фильме о советском разведчике Николае Кузнецове.

По словам Вафина, этим кандидатом стал именно Константин Кошкин. Пост проиллюстрирован фотографиями Кошкина во время съемок, на одной из которых он изображен в нацистской военной форме: настоящий Кузнецов через год после начала войны, в январе 1942 года, был зачислен "ликвидатором" в специальную группу майора госбезопасности Павла Судоплатова.

Под видом немецкого офицера Пауля Вильгельма Зиберта он участвовал в нескольких диверсионных операциях, однако так и не смог успешно выполнить одно из главных своих заданий – убить рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Как утверждал историк советских спецслужб Олег Капчинский, на самом деле Николай Кузнецов был завербован НКВД еще в 1932 году.

Сюжет кинокартины под рабочим названием "Зарницы Николая Кузнецова", по словам Владимира Вафина, отличается от популярного советского многосерийного фильма "Отряд специального назначения" с Александром Михайловым в главной роли, который был основан на биографии разведчика. Сценарий нового фильма повествует о реальных событиях: краже бюста Кузнецова со двора одной из челябинских школ в 1998 году.

"По сюжету, отец одного школяра расследует дело о хищении бюста. Проникшись жизнью разведчика, его сын помогает раскрыть преступление. А потом сам становится военным и погибает в горячей точке. Правда, есть альтернативный финал: повзрослев, мальчик становится полицейским, а его друг, помогавший найти украденный памятник, – офицером. И они вместе возлагают цветы к монументу Кузнецова", – пишет о будущей короткометражке "Комсомольская правда".

Владимир Вафин не ответил на сообщение Радио Свобода с просьбой подтвердить или опровергнуть участие своего актера в боевых действиях на территории Сирии или в Судане. Не ответил на него и Станислав Стафеев, активист движения "Суть времени" Сергея Кургиняна в городе Куса Челябинской области, который, судя по его профилю в социальной сети "ВКонтакте", знаком с Константином Кошкиным и о котором Радио Свобода писало в августе 2018 года в связи с историей о планах восстановить в Кусе снесенный в 50-е годы прошлого века памятник Сталину. Как утверждает "Комсомольская правда", съемки финальных сцен фильма "Зарницы Николая Кузнецова" состоялись 20 декабря, однако когда картина выйдет в свет, не уточняется.