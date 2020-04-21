Венесуэла: сторонники Мадуро и Гуайдо, возможно, ведут переговоры

Представители действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонента Хуана Гуайдо начали переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, переговоры начались из-за ситуации с распространением коронавируса и гиперинфляции на фоне ужесточающихся санкций со стороны США.

Reuters не удалось выяснить, когда именно начались переговоры и как они проходят. Однако, по словам собеседников агентства, и Мадуро, и Гуайдо убеждены, что пандемия COVID-19 подорвёт политические позиции кождой из противоборствующих сторон.

Правозащитники призывают сторонников президента и оппозиции к перемирию для координации поставок гуманитарной помощи и увеличения импорта бензина.

В Венесуэле, по последним данным, коронавирус выявлен у 285 человек, 10 пациентов умерли. ООН считает Венесуэлу наиболее уязвимой перед лицом пандемии в связи с нехваткой дезинфицирующих средств в больницах и общего обнищания населения.

Reuters напоминает, что последний раз стороны пытались договориться в мае 2019 года в Осло, однако о результатах переговоров не сообщалось.

В конце марта США предложили Венесуэле создать новое переходное правительство с участием представителей противоборствующих сторон. Вашингтон предложил Мадуро и Гуайдо уйти в отставку. В ответ МИД Венесуэлы назвал план Вашингтона вмешательством во внутренние дела. Гуайдо план США поддержал.