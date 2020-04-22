Коммунисты в юбилей Ленина пришли к Мавзолею, несмотря на карантин

Сегодня 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) – российского революционера-марксиста, руководителя Октябрьской революции 1917 года, приведшей к власти в России партию большевиков, которую он возглавлял.

Несмотря на карантин, введённый в Москве в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, представители КПРФ и других левых организаций возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве. Как говорится в сообщении "Левого фронта", полиция пропустила на площадь не всех активистов, ссылаясь на "режим самоизоляции". О задержаниях не сообщается.

"Коммунисты России" устроили акцию памяти Ленина также на его родине – в городе Ульяновске (бывшем Симбирске).

Представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым накануне отметили день рождения Ленина, проведя "Всесоюзное торжественное интернет-собрание" – видеоконференцию.

На государственном уровне никаких мероприятий в связи с юбилеем не проводится.