Коммунисты в юбилей Ленина пришли к Мавзолею, несмотря на карантин

Сегодня 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) – российского революционера-марксиста, руководителя Октябрьской революции 1917 года, приведшей к власти в России партию большевиков, которую он возглавлял.
Несмотря на карантин, введённый в Москве в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, представители КПРФ и других левых организаций возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве. Как говорится в сообщении "Левого фронта", полиция пропустила на площадь не всех активистов, ссылаясь на "режим самоизоляции". О задержаниях не сообщается.
"Коммунисты России" устроили акцию памяти Ленина также на его родине – в городе Ульяновске (бывшем Симбирске).
Представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым накануне отметили день рождения Ленина, проведя "Всесоюзное торжественное интернет-собрание" – видеоконференцию.
На государственном уровне никаких мероприятий в связи с юбилеем не проводится.
- Владимир Ленин родился в Симбирске 10 апреля (22 апреля по новому стилю) 1870 года. После октябрьского переворота 1917 года стал председателем Совета народных комиссаров – правительства Советской России. Занимал этот пост до своей смерти в 1924 году, хотя в последние годы тяжело болел и фактически не руководил страной. Под его руководством большевики установили в России диктатуру. Они смогли удержать власть в ходе Гражданской войны. Жертвами войны, террора и последовавшего голода стали миллионы людей.
- Ещё при жизни Ленина в 1922 году был создан Союз ССР, который просуществовал 69 лет. В государстве была установлена однопартийная система во главе с Коммунистической (большевистской) партией.
- Во времена СССР Ленина называли создателем советского государства и вождём мирового пролетариата, существовал культ его личности. Его забальзамированное тело выставлено в Мавзолее в Москве.
- Президент России Владимир Путин неоднократно скептически отзывался о Ленине, утверждая, что большевики разрушили российскую государственность. При этом в поправки, которые по инициативе Путина сейчас вносятся в Конституцию, включён пункт о правопреемстве России к СССР. Многие российские государственные органы, включая ФСБ, считают себя наследниками соответствующих советских учреждений. Нередко сохраняется также советская символика и топонимика. В России сохраняются тысячи памятников Ленину и тысячи улиц, названных его именем. Во многих других странах бывшего СССР и Восточной Европы улицы Ленина переименовали, а памятники снесли.
- На 22 апреля нынешнего года власти назначили голосование о поправках к Конституции России. Утверждалось, что это никак не связано с ленинским юбилеем. Из-за эпидемии коронавируса голосование перенесли на неопределённый срок. "Коммерсантъ" в среду пишет, что оно может состояться или 24 июня – в годовщину Парада Победы 1945 года – или же 8 июля, этот день с недавних пор отмечается как "День семьи, любви и верности".
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