Ленин — вирус?

22 апреля 2020 года - важный юбилей: 150 лет со дня рождения В.И. Ульянова-Ленина, создателя государства, чьим правопреемником в поправках к Конституции провозгласил себя режим президента В.В. Путина. Голосование 22 апреля не состоялось из-за эпидемии. Юбилей вождя Октября сегодня отмечается поклонниками и противниками его деятельности.

Какими идеями вождь пролетариата заразил страну и мир? Какими свойствами Ленин наделил современную Россию? Владимир Путин воплощает ленинские идеи в жизнь?

Обсуждают автор биографии "Ленин" в серии ЖЗЛ, лауреат премии «Большая книга» 2017 года Лев Данилкин и доктор исторических наук, заместитель председателя Партии народной свободы Андрей Зубов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 22 апреля в 19:05