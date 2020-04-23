Власти сообщили о замедлении распространения коронавируса в России

В России за последние сутки зафиксировано 4774 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По официальной информации, прирост заражённых сокращается второй день подряд. Накануне оперативный штаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днём ранее.

В мире число заболевших превышает два с половиной миллиона. Умерли более 184 тысяч пациентов. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 являются США. Там зафиксировано почти 850 тысяч заражений. С начала пандемии умерли более 47 тысяч человек.

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.

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