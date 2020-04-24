Путин перенёс день окончания Второй мировой на 3 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Документ опубликован на портале правовой информации.

14 апреля его приняла Госдума, затем он был одобрен Советом Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что "решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году", о которой в СССР официально было объявлено именно 3 сентября. Этот день был установлен президиумом Верховного совета днём победы над Японией, однако он праздновался лишь дважды – в 1945 и 1946 годах. Впоследствии в СССР, как и во всём мире, днём завершения Второй мировой войны официально считалось 2 сентября – именно в этот день была подписана капитуляция Японии. В действующем законодательстве России памятной датой – Днём окончания Второй мировой войны (победа над Японией в названии не упоминается) – также было указано 2 сентября.​

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) выступил против переноса памятной даты, указав на то, что 3 сентября – день памяти жертв погибших при штурме захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека. В письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко говорилось, что "решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте".

Матвиенко, однако, поддержала перенос даты. Она сказала, что "считает избыточной шумиху" вокруг законопроекта, а также заявила, что перенос памятной даты на 3 сентября не означает, что в этот день будут устраиваться какие-то праздничные мероприятия.

Между тем, ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле называют 3 сентября одной из возможных дат, на которые могут перенести парад в честь 75-летия Победы, отложенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции. О сентябре как возможном времени проведения торжеств в Москве говорил и приглашённый на парад президент Чехии Милош Земан.

Официально новая дата парада вместо 9 мая не названа. Путин заявлял, что парад состоится в этом году обязательно. Другая возможная дата – 24 июня, в этот день в 1945 году прошёл Парад Победы на Красной площади в Москве.