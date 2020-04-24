Глава ГУ МВД по Новосибирской области написал рапорт об отставке

Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об отставке. Этому предшествовал скандал с публикацией аудиозаписей, из которых следует наличие плана по задержанию сотрудниками полиции предполагаемых нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.

О том, что Стерликов написал рапорт с просьбой освободить его от должности, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии глава отдела информации и общественных связей регионального ведомства Сергей Щекотин.​ "Я зашёл к нему в кабинет, он мне это подтвердил", – сказал Щекотин. Связано ли решение Стерликова подать в отставку со скандалом, он не сказал.

Официальный указ президента России об отставке Стерликова пока не опубликован.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что МВД начало внутреннюю проверку по факту публикации аудиозаписей, на которых предположительно начальник участковых полиции Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых выполнить план по задержанию нарушителей самоизоляции. На одной из записей, которую опубликовал телеграм-канал "Омбудсмен полиции", женский голос приказывает "оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков", чтобы протоколов "было достаточно хорошее количество" для доклада высшему руководству.

Стерликов возглавляет главк МВД по Новосибирской области с февраля 2015 года.