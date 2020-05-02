Равноправие вместо патриархата. Школа безопасности для женщин

“Мы поставили перед собой задачу: привести авторитетных спикеров по теме домашнего насилия в дом к каждой женщине. Основная наша целевая аудитория – жительницы регионов, которые не читают передовые СМИ, еще не перенасытились вебинарами и не могут позволить себе консультации со специалистами высокого уровня”, – рассказывает Лола Тагаева, одна из организаторов онлайн-школы безопасности для женщин. Ее организовала команда Moscow FemFest при поддержке Представительства ЕС в России.

Уроки в онлайн-школе стартовали 14 апреля. Для того чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. После онлайн-трансляции видео эфира появляется на платформе вместе с кратким описанием.

Идея организовать онлайн-школу родилась как ответная реакция на карантин в России и новости об увеличении случаев домашнего насилия. “Изначально мы готовили фемфест, который должен был пройти в июне. На него мы планировали привезти американских и европейских спикеров. Из-за карантина нам пришлось перенести мероприятие на осень, но сначала мы решили провести что-то менее масштабное”, – рассказывает Лола Тагаева.

На российскую женщину свалилось много задач



Открывала онлайн-школу лекция правозащитницы Мари Давтян и психолога Зары Арутюнян о том, как распознать агрессора и спасти себя и близких. В качестве тем заявлены также “женское выгорание”, “работа с тревожностью”, “формированию здоровой этики отношений в замкнутом пространстве”, “психологическое насилие”, “кризис и карьера”, “экономическое насилие”, а также “сексуальное насилие и домогательства”.

“В конце курса мы хотим поговорить о том, как женщина может экономически адаптироваться к последствиям карантина: как лучше переписать резюме или перейти на работу в онлайне”, – говорит Тагаева. Она добавляет, что многие темы, затрагиваемые в рамках школы, актуальны не только для женщин.

Неоплачиваемой социальной работой в России занимаются именно женщины

Женщины, однако, чаще сталкивались с дискриминацией до карантина, а сейчас оказались в еще более уязвимом положении, считает организатор проекта. “На российскую женщину и так сваливается очень много задач, потому что, помимо работы, она еще занимается домашним хозяйством и детьми. В период самоизоляции давление становится еще более ощутимым: женщина вынуждена заниматься с детьми еще и там, где раньше этим занималась школа или детский сад”, – отмечает Тагаева.

Параллельно женщине приходится ухаживать за своими пожилыми родственниками, потому что в России принято, что неоплачиваемой социальной работой занимаются именно женщины. Все это происходит одновременно со снижением доходов в период самоизоляции, а также увеличением случаев домашнего насилия.

У жительниц столицы больше возможностей получить информацию о том, что делать в случае, если насилие происходит. В регионах женщины зачастую даже не знают, куда обратиться, потому что большинство кризисных центров закрыто на карантин, добавляет Тагаева.

Отношения – это не всегда про власть

“Сейчас наши вебинары транслируются в “Одноклассниках”. Их показывают тем женщинам, которые уже интересовались темой насилия и искали какую-то информацию по этому поводу. Таким образом, мы становимся ближе к женщинам из регионов, которым наши вебинары действительно необходимы”, – говорит организатор.

В связи с карантином и всплеском домашнего насилия обратиться к женщинам решил и Консорциум женских НПО. “В своей работе мы часто сталкиваемся с травматичными историями, и мы решили во время пандемии запустить флешмоб, который бы показал, что отношения – это не всегда про власть”, – рассказывает сотрудница Консорциума женских НПО Софья Русова.

Запуск флешмоба #ЛюбовьРавенство произошел 23 апреля. В акции уже приняли участие юрист Алена Попова, поэтесса Дарья Серенко и адвокат Виктория Дергунова. Серенко рассказала про свои отношения с мужем-профеминистом, Попова – про своих родителей.

Российское общество все еще довольно патриархально, считает сотрудница Консорциума женских НПО. Женщины чаще всего видят модель семьи, где все решения принимает мужчина. Жена же выполняет функцию обслуживания. “Флешмоб – это возможность показать, что существует и другая модель отношений. Домашнее насилие происходит зачастую тогда, когда партнер перестает воспринимать тебя как полноценную личность. Через истории разных женщин мы хотим показать, что построить отношения без унижения, где оба человека находятся на одинаковых социальных ролях независимо от гендера, возможно”, – отмечает Русова.

Одновременно с запуском флешмоба стартовали продажи кольца Peace and Love ювелирного бренда Avgvst. По словам организаторов акции, 20% от стоимости каждого украшения пойдут на оплату юристов и адвокатов для пострадавших от домашнего насилия.

В России идет пятая неделя самоизоляции, но то, что карантин приведет к всплеску домашнего насилия, стало понятно еще к концу первой. Уже тогда количество звонков на телефон доверия кризисного центра "Анна" стало больше на 25%. Кризисный центр "Китеж" же отметил увеличение на 15%.