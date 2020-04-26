Росстат зафиксировал снижение реальных доходов населения

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых денежных доходов населения в первом квартале 2020 года. По подсчётам ведомства, они снизились на 0,2 процента. При этом на подсчёты ещё почти не успели повлиять ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

Реальные располагаемые доходы населения – это доходы после вычета налогов и с учетом инфляции. Это один из самых точных показателей уровня жизни в стране. В предыдущий раз снижение реальных доходов за квартал Росстат фиксировал год назад — в начале 2019 года. В 2014-2017 годах доходы населения падали, а по итогам 2018 и 2019 показали незначительный рост. При этом Росстат использовал новую методику подсчётов, вызвавшую сомнения у ряда экономистов.

Зафиксированное падение доходов в первому квартале не учитывает ограничений, связанных с коронавирусом, отмечает один из экспертов РБК. Российские власти вводят их с середины марта и они могли не успеть попасть в статистику. С конца марта экономисты отмечают в стране резкое падение платёжеспособного спроса, урезание зарплат и начало массовых увольнений, а значит, в следующем квартале падение доходов неизбежно продолжится.