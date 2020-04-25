Митинги во Владикавказе и акции протеста на картах "Яндекса". Коронавирус и теории заговора. Антирекорды нефти и бунт в редакции "Ведомостей". Почему власти боятся Навального больше, чем коронавируса?

Обсуждаем эти темы недели с экономистом Константином Сониным, руководителем профсоюза "Альянс врачей" Анастасией Васильевой и директором благотворительного фонда "Детские сердца" Катей Бермант.

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