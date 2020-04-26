Епископ РПЦ Вениамин умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв), инфицированный коронавирусом, умер в инфекционной больнице Курска, сообщает сайт церкви. У него была диагностирована двухсторонняя пневмония. Умерший стал первым иереем РПЦ, скончавшимся от болезни.
54-летний Вениамин — епископ Железногорский и Льговский, учился в Орловском государственном институте искусства и культуры, в 1996 году ушёл в Знаменский мужской монастырь в Курске, в 1997 году рукоположен в сан иеромонаха — монашествующего священника. В 2012 году стал епископом.
12 апреля, в празднующееся христианами Вербное воскресенье, Королёв отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание Ахилла. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. 18 апреля сообщество епархии во вконтакте сообщило о смерти протодиакона местного прихода.
В середине марта в Москве было организовано поклонение принадлежащий Железногорской епархии иконе "Умиление". Мероприятия критиковалось за возможное несоблюдение гигиенических норм в преддверие эпидемии коронавирусной инфекцией.
К концу апреля сообщается об инфицировании коронавирусной инфекцией ряда ключевых священников и иерархов РПЦ. В субботу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в своём телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников выше, чем среди представителей других слоёв общества.
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