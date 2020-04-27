Жителям Анапы в 13-й раз отказали в возбуждении дела о пытках в полиции

Жителям Анапы Артёму Бегларяну и Григорию Ачкасову в тринадцатый раз отказано в возбуждении уголовного дела о пытках в отделе полиции города. Следственный комитет вновь не нашёл в действиях сотрудников правоохранительных органов состава преступления.

Бегларян, Ачкасов и ещё один житель Анапы, Тигран Григорян, утверждают, что в декабре 2015 года сотрудники полиции пытали их током и избивали, требуя от них признаний в грабеже пожилой пары. В итоге они дали на себя показания и в 2016 году их осудили.

При этом они не единственные, кто жаловался на пытки в этом отделе полиции. В ноябре 2017 года Следственный комитет Краснодарского края с 12-й попытки возбудил уголовное дело о применении насилия к четверым задержанным, которых также пытались заставить признаться в разбойном нападении. По словам потерпевших, следователи пытали их электрическим током и душили.