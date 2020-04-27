В Пскове блогера вызвали в полицию из-за постов в телеграме

В Пскове блогера Алексея Малова вызвали в полицию из-за публикаций о коронавирусе в телеграм-канале "К8442". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на слова самого Малова.

Полиция вызвала блогера на опрос через телеграм. В отделении у Малова переписали паспортные данные и спрашивали, администрирует ли он канал "К8442". Блогер воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Ознакомиться с материалами дела Малову не разрешили.

В телеграм-канале "К8442" публикуют информацию о ситуации с коронавирусом в Псковской области. Авторы писали о ситуации в больницах и критиковали губернатора Михаила Ведерникова за подготовку и работу в условиях пандемии. Малов не подтверждает и не опровергает информацию о том, что он является администратором канала.

Ранее глава МВД России по Псковской области заявлял, что в регионе ведется расследование 10 административных дел за "фейки о коронавирусе". В полицию, помимо Малова, уже вызывали активиста Николая Кузьмина, повестку также получила журналист Людмила Савицкая.

По состоянию на 27 апреля в Псковской области зарегистрировано 8 смертей от коронавируса, заболело 128 человек, выздоровели 13.