Лицом к событию. Обнуление изоляции?

Владимир Путин отменил режим "оплаченных нерабочих дней" с передачей прав губернаторам. Какие результаты это даст? Спешит ли президент вернуться к своим старым политическим проектам: голосованию по Конституции и юбилейному параду в честь 75-летия Победы. Последствия решений власти обсуждают политологи Ариэль Коэн (Вашингтон, США), Александр Кынев (Москва), политик, зам председателя партии "Яблоко", член ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Ведет программу "Лицом к событию" Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30607619.html