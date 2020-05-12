Обнуление изоляции?

Владимир Путин отменил режим "оплаченных нерабочих дней" с передачей прав губернаторам. Какие результаты это даст? Спешит ли президент РФ вернуться к своим старым политическим проектам: голосованию по Конституции и юбилейному параду в честь 75-летия Победы. К чему ведет позиция: вся эпидемическая власть - губернаторам?

Ставит ли Кремль, выводя на работу сотрудников предприятий и строек, под риск утраты здоровья, а, может быть, и жизни тысячи российских граждан. Каковы будут последствия нефтяного шока? Есть ли список "черных лебедей" на ближайшие месяцы? Последствия решений власти обсуждают политологи Ариэль Коэн (Вашингтон, США), Александр Кынев (Москва), заместитель председателя партии "Яблоко", член ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Ведет программу "Лицом к событию" Михаил Соколов. Прямой эфир 12 мая в 19-05.