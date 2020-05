В пустыне и саванне. Артемий Троицкий движется от афробита к гембе

Хедлайнеры сто пятьдесят седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнительницы популярных композиций из разных стран Африки. ​Рок-критик Артемий Троицкий исследует местные традиции world music, которые легко переносятся на европейскую и североамериканскую почву.

В плане экономики и социального развития ситуация в Африке, откровенно, не ахти. Но есть по крайней мере три области, где дела на континенте обстоят не так уж плохо: туризм, спорт и музыка. О популярных курортах на африканских севере и юге, о сафари на востоке и футболе с лёгкой атлетикой я говорить не буду, а вот о музыке – причём на всём континенте – расскажу с удовольствием.

С африканской музыкой почему-то всегда случалось так, что в фокусе внимания европейской и мировой общественности оказывалась то одна, то другая страна, причём через несколько лет после вспышки интереса эта страна вновь надолго уходила в тень. В 1960-е годы это была ЮАР и Мириам Макеба; в 1970-е выдвинулась Нигерия с Фела Кути и стилем high life; в 1980-е пришёл черёд Сенегала и алжирской музыки rai; в 1990-е выдвинулись самодельные электронщики из Конго и трагические песни morna с островов Зелёного Мыса; затем в моду надолго вошёл "пустынный блюз" из Мали, Нигера и кочевых поселений Сахары. Глобальными поп-звёздами никто из африканских артистов не стал, но в нише так называемой world music прославились в разное время Юссу Н’Дур, Сезария Эвора, Анжелик Киджо, группа Tinariwen. В последнее время ощутимых новых сигналов из Африки в остальной мир не доходило, разве что диковатые песни в стиле kologo из Ганы и белые хип-хоповые южноафриканцы Die Antwoord – однако музыкальный процесс на континенте идёт, талантливых исполнителей там не меньше, чем всегда. Сегодня познакомимся с несколькими талантливыми женщинами.

Азиза Брахим с композицией Mujayam

Начнём с севера Африки и с самой известной из представленных певиц. Азиза Брахим – уроженка Западной Сахары, территории, на которой идёт бесконечная война. Детство Азиза провела в лагерях беженцев в Алжире, сейчас живёт и работает в основном в Испании. Долгое время была солисткой популярной в странах Магриба и Южной Европы группы Leoyad, в последние годы выступает самостоятельно. Sahari – пятый сольный альбом этой страстной вокалистки.

Амира Хеир с композицией Kullu Wahid

Амира Хеир тоже не продержалась долго в родном Судане, где войны, перевороты и диктатуры – в порядке вещей. Она жила сначала в Италии, затем перебралась в Англию, где работает с местными музыкантами и продюсерами и имеет заметный успех. На третьем альбоме Амиры, "Мистический танец", есть песни и на арабском, и на английском языках. По стилю это качественный этно-поп с уклоном в электронику и new age.

Миниешу с песней "Твои глаза"

Миниешу Кифле (на сцене просто Миниешу) представляет Эфиопию, на мой взгляд, самую необычную и "отдельную" среди африканских стран, в том числе и в музыкальном отношении. Своеобразнейший эфиопский джаз и поп, представленные Мулату Астатке и Махмудом Ахмедом, покорили множество меломанов Европы и Америки, от кинорежиссёра Джима Джармуша до икон панк-рока The Ex. Миниешу сохраняет верность традиции, но придаёт ей эстрадный лоск... результат неоднозначный. Daa Dee – четвёртый альбом певицы, вышел в Британии.

Фатумата Диавара​ c афробитом Negue negue

Фатумата Диавара сейчас, наверное, африканская красавица номер один: фотомодель, киноактриса, а в последнее время ещё и певица. Как и положено диве, живёт она в Париже, но про свою родину Мали не забывает. Поёт исключительно на родном языке и все песни сочиняет сама. Третий альбом Фатуматы "Есть что сказать" (на малийском наречии бамбара звучит намного короче – Fenfo) получил несколько номинаций на премию Grammy в разделе world music. Диавара записывалась со многими знаменитыми артистами, от гигантов джаза Херби Хэнкока и Мулату Астатке до английского поп-проекта Gorillaz.

Энеида Марта с композицией Alma na fala

Гвинея-Бисау – маленькая страна на западе Африки, бывшая португальская колония. Здесь до недавнего времени жила и пела 42-летняя Энеида Марта. Сейчас Энеида предсказуемо переместилась в Лиссабон. Увы, не задерживаются успешные африканские артистки на родине, и исключений из этого правила не так много. Энеида выпустила уже пять альбомов, много гастролирует по Африке и Иберийскому полуострову, занимается общественной деятельностью под эгидой ЮНИСЕФ. Гвинейскую национальную музыку gembe она органично сочетает с грустной мелодичной morna, но репутации "новой Сезарии Эворы" пока не завоевала.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 157):

1. Mercury Rev ft Norah Jones (USA). Okolona River Bottom Band, LP Bobby Gentry’s The Delta Sweete Revised

2. Nick Cave & The Bad Seeds (Australia). Leviathan, LP Ghosteen

3. Oiseaux-Tempête (France). Weird Dancing At All-Light. Pt2, LP From Somewhere Invisible

4. Ian Gillan & The Javelins (UK). Smokestack Lightnin’, LP Ian Gillan & The Javelins

5. Aziza Brahim (West Sahara/Spain). Mujayam, LP Sahari

6. Amira Kheir (Sudan/UK). Nasaim allel, LP Mystic Dance

7. Minyeshu (Ethiopia). Aynocheh, LP Daa Dee

8. Fatoumata Diawara (Mali/France). Negue negue, LP Fenfo

9. Eneida Marta (Guinea Bissau). Alma na fala, LP Ibra

10. Tindersticks (UK). The Amputees, LP No Treasure But Hope

11. Map 71 (UK). Hooked on Dead Distance, LP Blue Sixteen/Gloriosa

12. Map 71 (UK). Nuclear Landscapes, LP Void Axis

13. The Oscillation (UK). Visions of Emptiness, LP Wasted Space