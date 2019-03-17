Панки из Перу. Артемий Троицкий рекомендует севиче

Хедлайнеры сто пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – рок-н-ролльщики из Перу, как бы экстравагантно это ни звучало.​Рок-критик Артемий Троицкий выяснил, что помимо чаранго и сампоньи перуанские музыканты научились лихо обходиться с электрогитарами и стучать на ударных установках.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/panki-iz-peru-artemiy-troitskiy-rekomenduet-seviche">SoundCloud</a>

​Я не большой любитель южноамериканской кухни (жареное мясо, кукуруза, рис, батат), если не считать одного выдающегося блюда под названием "севиче". Это сырая рыба (как сашими), приготовленная в маринаде из лимона и разных специй. Очень вкусно! И вот однажды, шляясь по лондонскому Сохо, на ресторанной Фрит-стрит я увидел заведение под названием Ceviche и зашёл туда перекусить. Понравилось: севиче был не хуже, чем в Перу, только порция поменьше. А на выходе я обнаружил стопку CD, которые, как я понимаю, ресторан выпустил (или спонсировал) в культурно-рекламных целях. Диск назывался Peru Bravo и имел подзаголовок: "Фанк, cоул и психоделия радикального десятилетия Перу". Разумеется, возрадовался и тут же купил! И не пожалел: эта пластинка легла в основу сегодняшнего выпуска программы.

Как и во всём остальном мире, будь то соцстраны за железным занавесом, чёрная Африка или Юго-Восточная Азия, период с середины 60-х по середину 70-х ознаменовался в Перу взрывом популярности англо-американской музыки – рок, биг-бит, соул. Импортные пластинки и радиоволны доносили до местной молодёжи чарующие электрические звуки и вдохновляли на создание собственных ансамблей. Перу в этом отношении оказалась передовой страной. Флагманом рок-революции в стране и, наряду с бразильскими Os Mutantes, единственной латиноамериканской группой, вошедшей в историю мирового рока (кстати сказать, в России таких групп нет), стал квартет из Лимы под названием Los Saicos.

Los Saicos. Salvaje

Эта феноменальная группа просуществовала всего два года, с 1964-го по 1966-й – и за это время успела записать 12 песен, вышедших на шести синглах, оригинальные издания которых стоят сейчас многие тысячи долларов. Считается, что Los Saicos были первой в мире настоящей гаражной панк-группой, и это недалеко от истины. По степени своей дикости и разрушительной мощи они оставили далеко позади североамериканских классиков прото-панка вроде The Seeds, Blues Magoos и 13th Floor Elevators. Лидер квартета, удивительный вокалист и гитарист Эрвин Флорес, эмигрировал в США. Глобальное признание пришло к Los Saicos в XXI веке, когда все их записи были переизданы, снят документальный фильм "Сайкомания", а в Лиме, Мадриде, Буэнос-Айресе прошли мемориальные концерты. Выжившие участники группы получили в Перу медали за вклад в национальную культуру.

Laghonia. Bahia

Надо признать, что последователи Los Saicos были не столь ярки, да и внутриполитическая обстановка в Перу изменилась. Либеральное проамериканское правительство президента Терри Белаунде в 1968 году было смещено "левой" военной хунтой Хуана Веласко Альварадо. На культурной ситуации это не сильно отразилось, но веселья и денег в стране стало меньше. Тем не менее, модный психоделический рок хунта запрещать не стала, и он в Андах расцвёл необычайно. Наиболее интересными в этом плане мне показались группы Laghonia и Telegraph Avenue во главе с репатриантом из Сан-Франциско Бо Исикавой. Естественно, очень популярен стал и latino rock Карлоса Сантаны. Однако долгожданные гастроли американской звезды были в последний момент отменены (не иначе, хунта сработала!) – точь-в-точь, как это случилось в 70-е с тем же Сантаной в Ленинграде!

Los Belkings. Sabata

В начале 70-х вектор музыкальной моды стал смещаться в сторону афроамериканских стилей соул и фанк. На этой ниве прославились Los Belkings (чуть было не перевёл "Белкины") и единственная заметная перуанская нестоличная группа Los Texao из города Арекипа.

Los Texao. Sookie Sookie

"Радикальное десятилетие" печально закончилось в 1975 году, когда "левую" хунту генерала Альварадо, приведшую страну в экономический тупик, сбросила "правая" хунта генерала Франсиско Бермудеса. Эти ребята были настроены военно-патриотически и в культурной сфере повели борьбу за возрождение национальных традиций в противовес тлетворному влиянию извне. После этого о перуанской музыке несколько десятилетий вообще ничего слышно не было.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 105):

1. The National (USA). Turtleneck, LP Sleep Well Beast

2. Christine & The Queens (France). Doesn't Matter, LP Chris

3. Postižena Oblast (Czech Republic). Šakal v deseti radcich, LP Ostinata

4. Damn Jammage (UK). She Drowned, LP Buzzaro Left the Bones

5. Laghonia (Peru). Bahia, LP Peru Bravo

6. Los Texao (Peru). Sookie Sookie, LP Peru Bravo

7. Telegraph Avenue (Peru). Sungaligali, LP Peru Bravo

8. Los Belkings (Peru). Sabata, LP Peru Bravo

9. Los Saicos (Peru). Salvaje, LP Demolicion! The Complete Recordings

10. Los Saicos (Peru). El entierro de los gatos, LP Demolicion! The Complete Recordings

11. Lowly (Denmark). Deer Eyes, LP Heba

12. Nick Hakim (USA). Miss Chew, LP Green Twins

13. Yolk (France). Vanitas part 3, LP Solar