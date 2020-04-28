Кремль: В Ливии возможно только политическое урегулирование

Урегулирование в Ливии возможно только политико-дипломатическим путём. Так в Кремле прокомментировали заявление командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара о том, что управление страной переходит к его силам.

Москва остаётся в контакте со всеми участниками процесса ливийского урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Источник в МИД России сказал РИА Новостям, что Москва «удивлена» заявлениями Хафтара.

Накануне Халифа Хафтар объявил, что выходит из политического соглашения о разделении власти, подписанного в 2015-м году при посредничестве ООН. В телеобращении Хафтар высказал мнение, что эти договорённости «разрушили страну» и уже «отошли в прошлое».

Результатом достигнутого пять лет назад в Марокко соглашения стало формирование ливийского Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сараджа. С тех пор в стране фактически существуют две конкурирующие администрации: ПНС – в Триполи, и союзный Хафтару парламент, который базируется в восточном городе Тобрук.

В апреле прошлого года Хафтар распорядился о начале его армией крупного наступения - с целью захвата Триполи.

«Предположение Хафтара, что политическую структуру в Ливии можно изменить односторонними декларациями, вызывает сожаление», - говорится в комментарии посольства США на последнее заявление ливийского генерала. В американской дипмиссии подчеркнули, что приветствуют любую возможность для серьёзного диалога между сторонами конфликта в Ливии. Посольство призвало их к установлению прочного перемирия, чтобы способствовать немедленному разрешению гуманитарной ситуации.

Как отмечает агентство Reuters, Халифа Хафтар пользуется поддержкой России, Объединённых Арабских Эмиратов и Египта. Кабинет в Триполи поддерживает Анкара. Президент Турии Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии действуют российские наёмники из «ЧВК Вагнера». Москва это отвергает.