Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране рынка земли. Об этом сообщила его пресс-служба. Документ начнёт действовать 1 июля 2021 года, отмечает РБК Украина.

В сообщении офиса президента говорится, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для украинцев и будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностйе в аграрном сектора.

Владимир Зеленский назвал новый закон "историческим моментом для всех украинцев". Изменения были в числе его предвыборных обещаний.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения Верховная Рада Украины приняла в конце марта. Большую часть голосов, 206, обеспечила пропрезидентская фракция "Слуга народа". Также за документ проголосовали представители фракций "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Против выступили фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Рассмотрение законопроекта депутатами сопровождалось уличными протестами и стычками в самой Раде.

Первые два года землю, согласно документу, смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Впоследствие право покупки получат украинские юридические лица - не более 10 гектаров. Земли государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Иностранцев допустят к покупке сельхозугодий угодий только в том случае, если за это проголосуют большинство украинцев на всенародном референдуме, который будет проведён позже.

Открытие в стране рынка земли поддержал, в частности, Международный валютный фонд, назвав это важным шагом на пути реформ. В "Слуге народа" заявляли, что принятие документа "освободит от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землёй".