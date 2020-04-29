Би-би-си: "Роснефть" и дочь Путина создают центр генетических технологий

В России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть", в его руководство, как ожидается, войдёт Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь президента Владимира Путина. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Утверждается, что "Роснефть" может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В согласшении говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.

"Роснефти" поручено создать центр генетических исследований. Это автономная некоммерческая организация "Росийские генетические технологии". 28 апреля, как пишет Би-би-си, она была зарегистрирована по адресу офиса "Роснефти" в Москве.

Директором центре стал биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Как утверждает Би-би-си, Сечин возглавит наблюдательный совет центра, а в его состав войдёт Воронцова.

Анонимный собеседник Би-би-си назвал центр "проектом дочки президента". О том, что Мария Воронцова - дочь Путина, сообщали многие СМИ, сам он даже в ответ на прямые вопросы родство не подтверждал, но и не опровергал.

Мария Воронцова - по специальности эндокринолог, кандидат наук. Ранее Русская служба Би-би-си публиковала расследование о бизнесе Воронцовой, которая, как утверждается, является совладелицей акционерного общества "Новая медицинская компания", которое займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области.

В апреле прошлого года указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.

Летом прошлого года, как писало агентство Bloomberg, Воронцова участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками. Она была посвящена проблеме редактирования ДНК человека.