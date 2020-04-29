WSJ: "Ведомостям" грозит банкротство и переход под контроль Кремля

Основатель группы компаний "Арбат капитал" Алексей Голубович вышел из сделки по покупке газеты "Ведомости", сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Другое крупное деловое издание, The Wall Street Journal, сообщает, что сделка на грани срыва, а самим "Ведомостям" грозит банкротство и переход под контроль Кремля.

Ранее о возможном отказе бизнесмена Голубовича от покупки писали издания Forbes и The Bell – в частности, из-за ущерба, который нанес "Ведомостям" конфликт коллектива и нового главного редактора Андрея Шмарова. По данным СМИ, Голубович вышел из сделки в частности потому, что конфликт "превращает её в политически значимое действие".

В марте владельцы газеты "Ведомости", российский медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его соинвесторы, объявили о продаже 100% акций издания бизнесмену Алексею Голубовичу и гендиректору холдинга "Версия", издателю Константину Зятькову. После этого в "Ведомостях" сменился главный редактор – им стал известный по работе в "Коммерсанте", "Эксперте" и "Снобе" журналист и медиаменеджер Андрей Шмаров. За месяц работы на новой должности он подверг цензуре два материала о главе "Роснефти" Игоре Сечине, а также запретил журналистам критиковать в текстах поправку к Конституции России об "обнулении" сроков президентства Владимира Путина и ссылаться на данные опросов "Левада-центра".

Коллектив "Ведомостей", большинство в котором было изначально против назначения Шмарова, опубликовал заявление, в котором обвинил нового главреда в цензуре и "подрыве доверия к изданию". Журналисты подчеркнули, что дорожат репутацией газеты и намерены отстаивать её до конца.

Шмаров, в свою очередь, заявил, что Кремль не влиял на изменения в газете, и что все решения он принимает "по собственному усмотрению".