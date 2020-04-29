ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.

В марте регулятор дважды внепланово снижал процентную ставку – для поддержки экономику на фоне пандемии коронавируса.

"Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время. Он также создаёт риски для экономики в среднесрочной перспективе", - говорится в распространённом в среду сообщении ФРС.

Ставку на текушем уровне плнируется сохранить до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика справилась с последствиями пандемии, отмечает регулятор.

Ранее стало известно, что внутренний валовой продукт США в первом квартале сократился на 4,8 процента – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И эксперты отмечают, что эпидемия отразилась на американской экономике еще не в полной мере.

По числу выявленных случаев заражения короаниврусом и смертей от COVID-19 Соединённые Штаты на первом месте в мире: заразившихся – более миллиона человек, умерших – свыше 60 с половиной тысяч.