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Житель Камчатки заплатит 600 тыс. руб за оправдание терроризма

Военный суд оштрафовал жителя Камчатки на 600 тысяч рублей за оправдание терактов в мечетях Новой Зеландии. Об этом сообщило издание "Кам 24" со ссылкой на краевое управление ФСБ.

В ходе разбирательства, 1-й Восточный окружной военный суд признал жителя виновным по статье "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета".

По данным следствия, в марте 2019 года житель Петропавловска-Камчатского в группе мессенджера WhatsApp разместил фото- и видеоматериалы о совершении Брентоном Таррантом теракта в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. По заключению экспертизы, в аудиосообщении житель дал положительную оценку действиям Тарранта и описал их как приемлемые, логичные и правильные, нуждающиеся в поддержке и подражании, сообщили в краевом ФСБ.

Ранее тот же суд приговорил к двум с половиной годам колонии омского таксиста, который "одобрительно высказывался" в интернете об этом теракте и призывал свергнуть с оружием российскую власть. Омича осудили за призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

  • Среди тех, кого обвиняют в публичном оправдании терроризма псковская журналистка Светлана Прокопьева. В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" она высказала мнение относительно причин теракта в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года. Прокопьева назвала теракт методом политической борьбы и отметила, что государство своими репрессиями "само воспитало поколение граждан, которые борются с ним".
  • В марте к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за комментарии в соцсети к новости о взрыве в архангельском ФСБ был приговорён 37-летний житель Калуги Иван Любшин. Это самый суровый приговор по статье "Оправдание терроризма" по этому делу.

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