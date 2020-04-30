Правительство хочет взимать налоги с рыбаков-любителей за продажи

С российских рыбаков-любителей могут начать взимать налоги за проданную рыбу. Концепция законопроекта об этом подготовлена подчинённым министерству сельского хозяйства Росрыболовством. Документ есть в распоряжении агентства РБК.

В Росрыболовстве считают, что действующее законодательство не позволяет рыбакам-любителям продавать улов. Они планируют разрешить делать это на рынках, ярмарках и в других специальных местах, определенных властями российских регионов.

Одна из предложенных версий регулирования продаж предполагает, что рыбаки-любители должны будут получать рыболовный билет для торговли уловом. Эта идея предполагает, что налоги за улов платить будет не нужно. Но его выдачу ранее в ведомстве планировали сделать платной и с ограничением суточной нормы вылова, писала “Комсомольская правда”.

Вторая схема предусматривает, что продажа рыбаками-любителями улова относится к предпринимательской деятельности и должна регламентироваться патентами. Рыбакам придётся отчитываться за улов и привозить его на ветеринарный контроль, — утверждает РБК.