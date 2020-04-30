Правительство хочет взимать налоги с рыбаков-любителей за продажи

С российских рыбаков-любителей могут начать взимать налоги за проданную рыбу. Концепция законопроекта об этом подготовлена подчинённым министерству сельского хозяйства Росрыболовством. Документ есть в распоряжении агентства РБК.
В Росрыболовстве считают, что действующее законодательство не позволяет рыбакам-любителям продавать улов. Они планируют разрешить делать это на рынках, ярмарках и в других специальных местах, определенных властями российских регионов.
Одна из предложенных версий регулирования продаж предполагает, что рыбаки-любители должны будут получать рыболовный билет для торговли уловом. Эта идея предполагает, что налоги за улов платить будет не нужно. Но его выдачу ранее в ведомстве планировали сделать платной и с ограничением суточной нормы вылова, писала “Комсомольская правда”.
Вторая схема предусматривает, что продажа рыбаками-любителями улова относится к предпринимательской деятельности и должна регламентироваться патентами. Рыбакам придётся отчитываться за улов и привозить его на ветеринарный контроль, — утверждает РБК.
- Закон “О любительском рыболовстве”, действующий в России с 1 января 2020 года, разрешает жителям страны рыбалку только для “удовлетворения личных целей”, а также в рамках физкультурных и спортивных мероприятий.
- Для рыбаков была установлена суточная норма вылова: например, в Москве и Московской области в день можно выловить трёх судаков, пять щук, 30 раков, общим весом не более 5 килограммов.
- По экспертным оценкам, приведенным Росрыболовством, любительской рыбалкой в России занимается до 20 процентов населения, или не менее 15 млн человек.
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