В Архангельске активиста Шиеса подозревают в пропаганде наркотиков 

В Архангельске на активиста Шиеса и координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Андрея Боровикова завели административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом активист сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Административное дело возбуждено якобы за размещение фотографий и видео с изображением листьев и кустов конопли в соцсети. В документе говорится, что пользователь "Андрей Боровиков" своими действиями рекламирует наркосодержащие растения и "формирует позитивное отношение подростков к наркотикам". Активист пояснил, что ничего подобного никогда не размещал на своей странице. По мнению Боровикова, это очередная попытка запугать и дискредитировать его со стороны полиции.

В конце сентября 2019 года Боровикова приговорили к 400 часам обязательных работ. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций.

Андрей Боровиков был одним из организаторов антимусорного митинга в центре Архангельска 7 апреля 2019 года. Боровикова задержали и отправили в СИЗО, обвинив его по так называемой "дадинской" статье, которая предполагает уголовное наказание за повторное нарушение правил митингов. Позднее меру пресечения ему смягчили, запретив появляться в Шиесе.