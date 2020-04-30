Росгвардия отчиталась о 339 зараженных коронавирусом

Пресс-служба Росгвардии сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом среди личного состава. Из них госпитализированы 103 человека.

При этом в ведомстве утверждают, что тяжёлой формы инфекционного заболевания ни у кого нет.

Накануне число заболевших COVID-19 опубликовало Министерство обороны. По данным ведомства, с марта по 29 апреля коронавирусом заразились 2 тысячи 396 военнослужащих, курсантов, преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Непосредственно военнослужащих из них – больше тысячи. Двое находятся в тяжёлом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести.

При этом за три дня до этого Минобороны сообщало о 874 заоблевших военнослужащих. Из этого следует, что за несколько суток число заразившихся COVID-19 выросло почти на двадцать процентов.

Всего в России за последние сутки подтверждены более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, общее их число достигло 106 тысяч 498.

Умерли с начала вспышки 1073 человека. Из них за сутки – 101 человек.