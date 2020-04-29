Минобороны РФ: коронавирус подтверждён у 1044 военных

С марта по 29 апреля новым коронавирусом заразились 2396 российских военнослужащих, курсантов, преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений.

Это следует из данных, которые опубликовало министерство обороны России. Ведомство также сообщило, что из числа гражданского персонала армии коронаивирус подтвержден у 279 человек. Выздоровели 82 военнослужащих и 10 гражданских специалистов, заболевших COVID-19.

Число военнослужащих с положительным результатом тестов на коронавирус составляет, по последним сведениям, 1044 человека. Двое из них – в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести, отмечают в Минобороны.

Первые официальные данные об общем числе инфицированных коронавирусом в российской армии военное ведомство обнародовало 26 апреля. Тогда, среди прочего, указывалось, что с начала марта заразились 874 военнослужащих и 779 курсантов и слушателей военных вузов.

«Коммерсант» напоминает о случаях заболевания COVID-19 среди воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве, Твери и в академии в Санкт-Петербурге. Три дня назад министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить обучение в учебных заведениях ведомства.