В Новосибирске уволена сотрудница МВД, требовавшая "штрафовать всех"

В Новосибирске из региональной полиции уволена руководитель службы участковых Елена Устинова, требовавшая от своих подчиненных массово штрафовать местных жителей за нарушение режима "самоизоляции". Сотрудница МВД устанавливала план по протоколам для своих подразделений. О том, что московское руководство решило её уволить после скандала, сообщил "МБХ Медиа" создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.



По словам собеседника, после публикации аудиозаписи выступления Устиновой перед подчинёнными он выложил в соцсеть образец жалобы на неё и призвал всех неравнодушных подписывать и отправлять в МВД России. Недавно один из подписчиков прислал ответ из ведомства, в котором говорится об увольнении новосибирского руководителя службы участковых. В документе говорится, что проверка "подтвердила изложенные сведения".

23 апреля стало известно, что МВД начало внутреннюю проверку по факту публикации аудиозаписей, на которых предположительно Устинова требует от подчинённых выполнить план по задержанию нарушителей самоизоляции. Она приказывала, чтобы в каждом районе в день оформлялось минимум по 10 протоколов за нарушение "самоизоляции".

На одной из записей, которую опубликовал телеграм-канал "Омбудсмен полиции", женский голос требует "оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков", чтобы протоколов "было достаточно хорошее количество" для доклада высшему руководству. Позже начальник признаёт результаты работы плохими и снова требует "поднимать людей" и "организовывать работу". Через день после появления аудиозаписи руководитель ГУ МВД региона Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.