В отношении певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Управление ФСБ по Северной Осетии возбудило в отношении оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдиева уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Адвокат Чельдиева не видел постановления о возбуждении дела и не получал официального уведомления. По версии следствия, оперный певец в своём телеграм-канале размещал видеообращения, в которых якобы призывал к свержению конституционного строя России.

Ранее в отношении Чельдиева было заведено два дела о распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции. Он находится в СИЗО города Пятигорск.

В пятницу суд во Владикавказе арестовал на 15 суток администратора чата сторонников Вадима Чельдиева Арсена Бесолова. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Суд посчитал, что Бесолов организовал стихийный митинг во Владикавказе, который прошел 20 апреля.

Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Он стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.