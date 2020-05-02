Голые колдуньи против коронавируса. Пандемия в Африке

Африканский континент, если судить по официальным данным, до сих пор на общем фоне оставался в значительной степени незатронутым пандемией COVID-19. Однако у специалистов нарастает ощущение, что Африка, если употребить одну из местных поговорок, просто "еще не вышла из леса". И очень большая опасность для местного населения сейчас заключается еще и в том, что в Африке по-прежнему большинство людей верит в традиционные методы лечения, в амулеты, визиты к знахарям и колдовские обряды – и гораздо больше, чем в современную медицину западного типа.

Недавно прозвучали предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что именно Африка может стать следующим эпицентром пандемии – и уже на прошлой неделе в Африке был зарегистрирован скачок подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, сразу на 43 процента. Впрочем, пока чуть более 40 тысяч больных и 1600 умерших на всем континенте, по сравнению с данными, приходящими из США или стран Европы, кажутся мелочью – но только если в эти цифры верить.

Джон Нкенгасонг, директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, честно признает, что данные по Африке могут быть занижены в десятки и сотни раз из-за того, что он корректно назвал "очень ограниченными и очень напряженными" возможностями тестирования населения и мониторинга в большинстве стран континента. То есть там, где продолжаются войны, социальные конфликты, царит запредельная нищета – и где огромные массы никем не учтенных и не попадающих ни в какие статистические отчеты людей, еще до того, как мир впервые услышал о COVID-19, и раньше изо дня в день просто боролись за то, чтобы выжить.

На этом фоне в государствах так называемой "Черной Африки", началась бурная общественная полемика и споры о том, как спасаться от опасности. Отчаяние десятков миллионов суеверных африканцев, несмотря на строгие научные предупреждения, сейчас сочетается с их верой в традиционную местную медицину, в волшебство и магию – которые одни только, как утверждают бесчисленные целители, колдуны, знахари и гадалки, и могут предотвратить инфицирование, и даже излечить от болезни. Поддавшись этим настроениям, сегодня на магию и колдовство уповают даже президенты, короли и вожди африканских племен.

Например, несколько дней назад король одного из племен народа аканов, живущих в Кот-д'Ивуар и Гане, приказал организовать в своей столице массовое шествие сотен полностью обнаженных женщин – чтобы отразить "нашествие коронавируса".

"Мы собрались здесь, чтобы уничтожить это злобное заклятие", – заявил он через королевского глашатая (поскольку члены западноафриканских королевских семей никогда не выступают прямо перед народом), назвав коронавирус "адским духом". После этого король народа аканов публично вылил на землю две бутылки местного самодельного алкоголя.

"В Африке мы живем в двух мирах – видимом и невидимом", – пояснил советник короля суть происходящего одному присутствовавшему там западному журналисту. "Только короли имеют право через ритуальное возлияние требовать от высших сил защиты – из невидимого мира. Сейчас король велит женщинам, которые хранят наши мистические секреты, совершить обряд "аджалу". Это особая процессия, проходящая от края до края деревни, во время которой все они полностью обнажены. Но мы в этот момент приказываем всем мужчинам и детям оставаться в своих домах. Потом женщины возводят баррикады на въезде в деревни, чтобы не дать злым духам войти к нам и унести наши жизни. Точное время процессии держится в секрете до последнего момента, пока королевский глашатай не пройдет через селение, чтобы объявить, что она начинается".

Еще один обряд такого рода неделю назад прошел в Королевстве Санви, где живут более трех миллионов человек, расположенном на крайнем юго-востоке той же Кот-д'Ивуар (в 1992 году почетным местным вождем был объявлен покойный Майкл Джексон). "Я просил Верховного духа защитить наше население и изгнать этот вирус из королевства, Кот-д'Ивуар и всего мира", – заявил сверкающий золотыми одеждами монарх Амон Ндуффу V, обращаясь к собравшимся перед ним подданным (также через официального представителя) в селении Кринджабо, официальной столице королевства. "Я отдаюсь под покровительство высших духов".

Традиционные африканские короли и местные вожди имеют огромный авторитет, и на этом мероприятии в другое время присутствовали бы массы людей. Но сейчас из-за общенационального карантина, который зеваки не осмелились нарушить, их собралось немного.

После слов короля женщины-целители, одетые в белое, начали символически очищать королевский двор от "зла", разбрызгивая везде спиртные напитки под ритмы традиционных тамтамов. Затем присутствующие начали смазывать свои лица мокрой землей в знак почтения к королю и поднимать лица к солнцу. Обычно у многих народов Западной Африки подобные церемонии проводятся для предотвращения стихийных бедствий, таких как засухи или наводнения.

В Кот-д'Ивуар, где пока официально зарегистрировано менее 1300 случаев инфицирования новым коронавирусом и лишь 14 смертельных исходов, лишь около 20 процентов населения являются традиционными анимистами, остальные же формально исповедуют ислам и христианство (по 40 процентов в каждой группе), однако в реальности многие представители обоих этих конфессий также часто практикуют анимистические ритуалы.

"Если ты подхватил коронавирус, у тебя нет ни гроша, и ты в отчаянии, не пугайся – просто пей свою мочу, и все будет хорошо". Именно такие советы сегодня дают испуганным людям сотни местных знахарей-колдунов в Демократической Республике Конго (ДРК). Уличные рынки, и так обычно забитые поддельными и сомнительными "чудодейственными" смесями, помогающими от всех возможных болезней, сегодня уже предлагают суеверным людям и массу "традиционных лекарств", якобы избавляющих от коронавируса. На всем континенте список снадобий и рецептов такого рода огромен, от всем известных и простейших имбиря и лимонов до коры редких деревьев, "секретных трав" и частей тел краснокнижных животных. И даже бутылок с особой "заговоренной" мочой.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина не так давно лично представил некую новую смесь, приготовленную его целителями на основе местного сорта полыни (которая в целом действительно признана лекарственным растением, помогающим при лечении многих заболеваний, в том числе малярии). "Этот травяной чай дает результаты через семь дней", – сказал он, потягивая приготовленный напиток. "Я буду первым, кто выпьет это сегодня перед вами, чтобы показать вам, что этот продукт лечит, а не убивает".

Разумеется, такие заявления, исходящие из уст государственных лидеров, противоречат предупреждениям ученых и врачей, напоминающих, что никакого известного лечения новой коронавирусной инфекции пока не появилось, и призывающих хотя бы к тщательному анализу всех бесчисленных "традиционных" лекарств, чтобы доказать если не их эффективность, то хотя бы безопасность.

Среди тех, кто призывает к бдительности – ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые каждый день повторяют, что нет никаких научных доказательств того, что какое-либо из этих альтернативных средств может предотвратить или вылечить COVID-19. Но народные лекари, знахари и колдуны Африки, на фоне распространяющихся страхов, все равно стремятся заполнить своими снадобьями и ритуалами пустоту, образовавшуюся из-за того, что подавляющее большинство населения континента не имеет никакого доступа к современным лекарствам и медицинскому обслуживанию.

Как сообщает France24, в интервью их корреспонденту один из таких целителей в ДРК похвастался, что даже размещает свою рекламу на местной радиостанции. "Вдыхание паров смеси коры мангового дерева, листьев папайи, имбиря и растения, чье имя я буду держать в секрете, является хорошим лекарством для всех страдающих от коронавируса. Все, кто приходят ко мне домой, уходят вылеченными", – сказал он, правда не указав, сколько людей он вообще лечил.

В Камеруне местный знахарь также рассказывает, что простой прокипяченный настой чеснока или имбиря с небольшим количеством экстракта мяты точно вылечит COVID-19. "Опустите голову ближе к чаше, накройте ее одеялом и вдохните. Эта смесь очищает дыхательные пути и эффективно противодействует этому вирусу".

Некоторые из таких рекламируемых "народных средств" уже оказались фатальными – три дня назад в ДРК трое детей умерли после того, как мать стала поить их настоем некоего лекарственного растения, которое, как уверял ее местный колдун, предотвращало заражение коронавирусом.

Среди лидеров африканских государств, как и на других континентах, немало тех, кого сейчас стали называть "ковид-диссидентами", то есть неверующими отрицателями серьезности и опасности нового коронавируса и вызванной им пандемии. Например, Танзания в последнее время напугала всю Восточную Африку своим, как пишут местные СМИ, почти самоубийственным отношением к происходящему и отсутствием намерения хоть как-то бороться с пандемией. Президент Танзании Джон Магуфули постоянно твердит, что только Бог, а не маски, спасут всех от заболевания – в то время как все соседи Танзании ввели строгий карантин и многие другие жесткие ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Пару недель назад старейшины миджикенда (группа бантуязычных народов, одна из доминирующих этнических групп в прибрежной Кении, формально мусульмане-сунниты) провели традиционные ритуалы в священном лесу своей общины, проклиная "злой дух COVID-19". Они утверждают, что имеют "традиционные" лекарства от коронавируса, и в доказательство ссылаются на использование "мистических трав" для лечения болезни с аналогичными симптомами, поразившей регион в 50-х годах прошлого века. Одновременно схожие ритуалы организовали и старейшины нджуриньеке, еще одного племени из группы народов меру в восточной Кении, и также в священном лесу.

Специалисты ВОЗ указывают на то, что подобные верования, отрицание возможностей современной медицины и одержимость "чудесными" лекарствами и до нынешней пандемии унесли в Африке миллионы жизней в последние два-три десятилетия – например, крайне затруднив борьбу с другой терзающей континент пандемией, вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, традиционной африканской культуре глубоко чужды такие вещи, как ставшее сейчас в западных странах почти общепринятым социальное, то есть физическое, дистанцирование. Африканцы обычно наслаждаются пребыванием в публичных местах и тесным общением друг с другом, особенно во время различных бесчисленных церемоний. Многие местные народы и сообщества испытывают настоящий шок, когда какие-либо власти пытаются требовать от них держаться подальше от соседей и ограничить до минимума количество участников всех массовых мероприятий.

Сегодня в Африке начался и предсказуемый в подобных обстоятельствах поиск виновных в эпидемии, якобы наславших порчу под названием COVID-19 на целые страны и племена. Массовая истерия выливается в охоту на ведьм в самом прямом смысле слова. Подавляющее большинство африканцев все еще верит в магию – и не только добрую, но и в злую, в то, что все и хорошее, и плохое в их жизни связано с воздействием потусторонних сил.

Обвинение отдельных людей, особенно женщин и детей, а также целых групп, например, лысых мужчин (Мозамбик) или альбиносов (почти вся Южная и Восточная Африка) в колдовстве, и настоящая охота на них целью убийства и завладения частями их тел, якобы имеющими магические свойства – вообще давняя история во многих государствах континента. Детей обвиняют в любых несчастьях, которые происходят в семье, и в результате выгоняют из дома. На улицах оказываются целые группы бездомных. С колдовством связывают и распространение ВИЧ, так как многие считают, что эта болезнь – результат ворожбы.

О страданиях этих несчастных написано огромное количество книг и статей – однако положение их не меняется. С началом пандемии COVID-19 ситуация стала совсем критической. Даже в христианских церквях или мечетях во многих африканских странах сегодня устраиваются обряды "изгнания нечистых духов" из людей, в том числе детей, обвиняемых в ведовстве и "насылании коронавируса". В сельских районах африканских стран распространяются слухи о том, что заболевшие COVID-19 (, разумеется, якобы от наведенной порчи) могут превращаться в зомби и ведьм, пожирающих по ночам человеческую плоть и пьющих кровь здоровых.

В Гане, например, уже много лет существует специальная ассоциация по защите прав всех лиц, обвиняемых в ведовстве (AFAW). Еще более месяца назад она выпустила следующее заявление:

"Мы хотим информировать африканскую общественность, особенно в тех регионах и общинах, где широко распространены обвинения в колдовстве, о том, что эпидемия коронавируса не связана с магией. Люди должны сообщать о любых ложных обвинениях или приписывании колдовству вреда, причиненного болезнью. Люди должны связываться с медицинскими центрами для совета и помощи, если они заметят у себя какие-либо симптомы. Они не должны обращаться к священнослужителям, пасторам, муллам и религиозным целителям, использующим молитвы и иные духовные, ритуальные и колдовские способы для борьбы с болезнями. AFAW хочет привлечь внимание общественности к тому, что из-за растущей паники, связанной с невыясненными до конца причинами распространения болезни и отсутствием действенных методов ее лечения, сегодня даже некоторые официальные врачи и медсестры начинают утверждать, что причиной всему стали колдовство и демонические силы. Всем людям рекомендуется критически относиться к такому непрофессиональному и неэтичному медицинскому поведению".