Митрополит Тихон (Шевкунов) подтвердил, что его почту взломали

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) подтвердил взлом хакерами его электронной почты.

Председатель Патриаршего совета по культуре заявил об этом РИА Новости, подчеркнув, что его шантажируют публикацией содержащихся в переписке материалов.

"Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить десять миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался", - утверждает митрополит.

На вопрос, почему он отказался выкупить взломанную почту, Тихон ответил, что не хочет "идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес". А упомянутый Black Mirror, по его мнению, "специализируется именно на подобного рода коммерции".

РИА отмечает, что публикации из взломанной почты митрополита продолжаются до сих пор. В частности, на днях был обнародован аудиофайл его разговора с режиссером Никитой Михалковым, членом Патриаршего совета по культуре. По словам Тихона, Патриаршему совету нужно было получить мнение всех членов о том, как они рекомендуют реагировать на кощунственные проявления в современном искусстве. "У большинства было мнение: не реагировать, чтобы попросту не рекламировать эти проявления… У Никиты Сергеевича мнение было особое, более сложное. Мы договорились с ним, что я запишу наш телефонный разговор, чтобы потом распечатать и отредактировать текст с его позицией, убрав из него особо выразительные пассажи и некоторую ненормативную лексику, которой, к моему большому сожалению, иногда пользуется наш великий режиссер. По электронной почте я переслал своему помощнику для распечатывания этот аудиофайл с нашей философской беседой. Этот файл как раз сейчас и выставлен на Black Mirror", - сказал митрополит.

В конце января этого года анонимный телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты переписки, которая, как утверждалось, принадлежит влиятельному православному митрополиту Тихону (Шевкунову), которого СМИ называют "духовником Путина". С Шевкуновым в письмах общается бывший министр культуры Владимир Мединский. Чиновник рассказывает церковнику доводы в поддержку усиления министерства и сообщает ему о постановке в Новосибирске оперы "Тангейзер", которую критиковали православные активисты.

Помимо "Тангейзера" Мединский рассказывал Шевкунову про театральную постановку Кирилла Серебренникова на Авиньонском фестивале в 2019 году, приводя доводы, согласно которым Министерство культуры должно получить функции контроля над СМИ и книгоиздательством вместо министерства связи.