В Киеве приветствовали новую кандидатуру на пост посла США

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение президента США Дональда Трампа, связанное с назначением нового американского посла в Киеве.

Как заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба, он приветствует номинирование послом отставного генерала Кейта Дэйтона и с нетерпением ожидает его прибытия. Кулеба добавил, что ранее встречался с Дэйтоном. "Наше взаимодействие всегда было отличным", - подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп определился с кандидатурой посла на Украине, и что он собирается назначить на этот пост Кейта Дэйтона. Сейчас он является высокопоставленным военным советником США по Украине и также возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии. Его кандидатуру на новый пост должен одобрить Сенат, находящийся под контролем республиканцев – однопартийцев Трампа.

Генералу Дэйтону 71 год. В прошлом он работал военным атташе при посольстве США в Москве. Дэйтон – это хороший выборы, потому что он знает о проблемах, стоящих сейчас перед Киевом, заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода политический аналитик при "Атлантическом Совете" Джон Хербст. По его словам, главное, что будет вызывать беспокойство Дэйтона, это продолжающийся конфликт на востоке Украины и реформы в стране.

Соединённые Штаты не имели посла на Украине с тех пор, как президент Трамп в мае прошлого года досрочно отозвал главу дипломатического представительства Мари Йованович. Дипломат выступала на слушаниях в Конгрессе - в рамках расследования о возможности импичмента Трампа.

Йованович обвиняла людей из окружения президента в кампании по её дискредитации. Она, в частности, заявляла, что во время работы в Киеве часть украинских политиков была против её борьбы с коррупцией, и с этими коррумпированными украинскими политиками были "американцы". Трамп по поводу Йованович говорил, что "где бы она не оказалась, там всё шло плохо".