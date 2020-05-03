ООН и США призвали не ограничивать медиа в условиях пандемии

Всемирный день свободы печати, отмечаемый каждый год 3 мая, на этот раз проходит на фоне преследований и запугиваний журналистов в ряде стран, где власти ограничивают публикации материалов о пандемии коронавируса.

Об этом заявили в США, призвав немедленно остановить цензуру и освободить оказавшихся за решеткой журналистов. Госсекретарь Майк Помпео в своём выступлении, однако, не уточнил, о каких государствах конкретно идёт речь.

"В условиях продолжающейся пандемии крайне важно позволить профессиональным журналистам и другим пишущим людям свободно сообщать о том, что они видят и слышат, и открыто выражать своё мнение", - подчеркнул Помпео. Однако, по его словам, в то время как официальные лица должны защищать независимые медиа, некоторые правительства намеренно распространяют дезинформацию, подвергают цензуре точные и полезные сведения и "агрессивно ограничивают" журналистов в их работе на благо общества.

Ранее Майк Помпео говорил, что в Соединённых Штатах знают о проблемах со свободным распространением информации от врачей в Китае, с которого началась пандемия. В Пекине, судя по всему, пытаются скрыть детали того, как начал распространяться новый коронавирус, резюмировал госсекретарь. Он также напомнил о высылке китайским руководством в марте нескольких американских журналистов.

Организация "Репортёры без границ" называла в числе других стран, где журналисты сталкиваются с трудностями при передаче сведений о коронавирусе, Казахстан. Власти объясняют вызов сотрудников СМИ на допросы и разбирательства в их отношении тем, что "хотят избежать паники", передают "Репортёры". Еще одним государством, где у журналистов возникают проблемы, называют Иран.

Amnesty International по случаю Дня свободы печати выпустило доклад о ситуации с работой СМИ в Египте. Правозащитники отмечают, что за последние четыре года власти этой страны фактически сделали журналистику преступлением. И эта ситуация отразилась на освещении нынешнего кризиса с COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что в связи с пандемией коронавируса наблюдается всплеск непроверенных данных, вредящих здоровью советов и "диких теорий заговора". "Медиа служат своего рода противоядием для таких историй, так как распространяют проверенные, основанные на фактах и научном анализе новости", - подчеркнул Антониу Гутерреш.

В России против давления на журналистов в условиях COVID-19 выступило недавно Объединение российских независимых СМИ "Синдикат-100". Оно указало, что инструментом такого давления становится спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков об эпидемии.