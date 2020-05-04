В Белграде отметили 40-ю годовщину смерти Иосипа Броза Тито

В столице Сербии Белграде несколько десятков человек в понедельник почтили память бывшего руководителя социалистической Югославии Иосипа Броз Тито. 4 мая исполнилось 40 лет со дня его смерти.
Несмотря на жёсткий карантин, введённый в связи с эпидемией коронавируса, власти разрешили родным Тито и представителям общественных организаций прийти в мавзолей "Дом цветов", где он похоронен. Цветы возложил и лидер Социалистической партии, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Похороны маршала Тито 8 мая 1980 года были одним из крупнейших в мировой истории собранием глав государств и правительств - всего в Белград тогда приехали верховные представители 128 государств, включая вице-президента США Уолтера Мондейла, советского лидера Леонида Брежнева, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, ряд европейских монархов. На похоронах присутствовало до 700 тысяч человек.
- Фигура Тито по-прежнему вызывает споры в странах бывшей Югославии. Одни ставят ему в вину репрессии, другие вспоминают о годах мира и стабильности под его руководством. Уроженец Хорватии, ставший лидером коммунистов ещё до Второй мировой войны, возглавил отряды югославских партизан, ставших влиятельной силой сопротивления нацистам на Балканах. После войны коммунисты во главе с Тито получили всю полноту власти в Югославии. В 1948 году произошёл резкий конфликт между Югославией и СССР и его сателлитами. Отношения восстановились только после смерти Иосифа Сталина. Несмотря на авторитарное правление и культ личности Тито, в годы Холодной войны Югославия оставалась относительно открытым государством, в экономике которого сохранялись элементы рынка, и поддерживала отношения как со странами Запада, так и с советским блоком. После смерти Тито, который правил страной 35 лет и скончался в преклонном возрасте, в Югославии было установлено коллективное руководство, постепенно взяли верх центробежные тенденции, и в начале 1990-х годов государство распалось.
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