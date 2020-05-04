В Белграде отметили 40-ю годовщину смерти Иосипа Броза Тито

В столице Сербии Белграде несколько десятков человек в понедельник почтили память бывшего руководителя социалистической Югославии Иосипа Броз Тито. 4 мая исполнилось 40 лет со дня его смерти.

Несмотря на жёсткий карантин, введённый в связи с эпидемией коронавируса, власти разрешили родным Тито и представителям общественных организаций прийти в мавзолей "Дом цветов", где он похоронен. Цветы возложил и лидер Социалистической партии, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Похороны маршала Тито 8 мая 1980 года были одним из крупнейших в мировой истории собранием глав государств и правительств - всего в Белград тогда приехали верховные представители 128 государств, включая вице-президента США Уолтера Мондейла, советского лидера Леонида Брежнева, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, ряд европейских монархов. На похоронах присутствовало до 700 тысяч человек.