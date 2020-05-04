Полиция задержала нескольких левых активистов в Москве

Московская полиция задержала троих человек у офиса партии “Коммунисты России” в Москве, — сообщила в фейсбуке активистка Дарья Митина. Двоим из них вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий, третий отпущен.

Первого мая офис партии и редакция расположенной там же партийной газеты был заблокирован сотрудниками полиции. Полицейские объяснили это тем, что находящиеся там нарушили режим самоизоляции, проведя акцию в честь 1 мая. На сайте газеты приход сотрудников связывают с критикой действия правительства в апрельском номере издания.

За прошедшие несколько дней полицейские задерживали людей, которые решили покинуть офис, а также тех, кто приносил заблокированным еду. Сейчас в офисе находятся около 17 человек, — уточняет ОВД-Инфо.