Редакцию "Коммунистов России" уже сутки блокирует полиция

Редакция газеты "Коммунисты России" уже сутки заблокирована силовиками в помещении московского офиса. Об этом сообщили в партии "Коммунисты России", печатным органом которой является издание.

На сайте политической организации говорится, что офис на улице Максимова заблокирован представителями полиции с 14 часов 1 мая.

Причина действий силовиков не ясна. В беседе с Радио Свобода это подтвердил Ярослав Сидоров – руководитель Московской городской организации партии. По его словам, у каждого входа в здание стоят по двое полицейских. Двери в редакцию силовики долгое время подпирали ломами, потом их убрали. Но журналисты продолжают находиться внутри.

Ярослав Сидоров отметил, что полицейские появились после того, как накануне члены партии провели во внутреннем дворике небольшую праздничную акцию по случаю Первомая. Они запустили в небо воздушные шары, соблюдая, как подчёркивает Сидоров, социальную дистанцию. Кто-то мог пожаловаться на коммунистов, что они нарушают режим изоляции.

При этом глава Московской организации партии не исключил, что ситуация может быть связана и с критикой журналистами действий российского правительства в период эпидемии коронавируса. Такая версия представлена на сайте "Коммунистов России". "А праздничные шары могли быть просто предлогом", – подчеркнул Ярослав Сидоров.

Объединение российских независимых СМИ "Синдикат-100" недавно выступило против давления на журналистов в условиях эпидемии COVID-19, инструментом которого, по их словам, становится спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков об эпидемии.

На основании этого закона уже угрожают значительные по размеру штрафы независимому красноярскому телеканалу ТВК, порталу "ПроУфу". Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с заявлением по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. По словам Борреля, ЕС обеспокоен тем, что в ряде стран пандемия COVID-19 используется как предлог для незаконного ограничения свободы прессы. "Свобода прессы сейчас, пожалуй, важна как никогда, являясь фундаментом демократии, процветающей только там, где граждане получают достоверную информацию", – подчеркнул Боррель.