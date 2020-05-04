Солдаты неудачи. Очередной комический переворот в Венесуэле

Официальный Каракас объявил, что отразил "морское военное вторжение наемников-террористов", пытавшихся по заданию США и Колумбии захватить важный портовый город Ла-Гуайра на побережье Карибского моря, в 30 километрах от Каракаса. Там также находится главный международный аэропорт страны. Президент Николас Мадуро часто обвиняет всех своих политических противников в попытке свергнуть его при поддержке Вашингтона. В этой истории, как и во всех подобных, случавшихся ранее, очень много нестыковок и даже фантастически-киношных деталей.

Сам Николас Мадуро пока комментирует случившееся мало и скупо. Говорят в основном люди из его ближайшего окружения. Как заявили лидер правящей боливарианской партии PSUV Диосдадо Кабельо и министр внутренних дел в правительстве Мадуро Нестор Ревероль, рано утром 3 мая на побережье штата Варгас, отделенном горной цепью от Каракаса, с нескольких скоростных катеров высадилась некая группа наемников "из соседней Колумбии". Они якобы попытались захватить здесь плацдарм – то ли для дальнейшего развития наступления на столицу, то ли для скрытного просачивания вглубь Венесуэлы с целью организации терактов и физического устранения правящей чавистской верхушки во главе с Мадуро.

Однако в районе портовых сооружений города Ла-Гуайра, столицы штата, по информации из официального Каракаса, они вступили в бой с подразделениями армии и Боливарианской гвардии, верными Мадуро, были разбиты и бежали. При этом они якобы потеряли всего восемь человек убитыми. Еще двое нападавших были захвачены живыми и сейчас "дают показания".

Диосдадо Кабельо утверждает, что атака была подготовлена и осуществлена Вашингтоном и Боготой, организовавшими новый заговор, чтобы свергнуть Николаса Мадуро. "Те, кто полагают, что могут вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, должны будут лично ответить за свои действия", – сказал Кабельо, подчеркнув, что один из задержанных даже признался, что является агентом Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). У убитых наемников, по его словам, также обнаружили паспорта граждан Перу, разное вооружение, в том числе крупнокалиберное, спутниковые телефоны, а также униформу и каски, украшенные эмблемами с флагом США.

Позднее министр обороны в правительстве Мадуро Владимир Падрино Лопес уточнил, что одна из скоростных лодок нападавших была потоплена огнем с берега и что военные суда боливарианских ВМС долго потом искали выживших на побережье. Владимир Падрино, выступая по государственному телевидению из одной из казарм в воскресенье, окруженный верными вооруженными солдатами и даже бронированной техникой, назвал нападавших "трусливыми наемниками, у которых нет души".

Диосдадо Кабельо также постоянно делает новые заявления в связи со случившимся. Например, он связал якобы произошедшее в воскресенье нападение с другим предполагаемым заговором, сорванным, по его словам, еще в марте этого года, поскольку, как он говорит, один из убитых нападавших опознан как известный преступник, наркоторговец и террорист по кличке "Пантера", причастный к тайной доставке оружия из Колумбии "контрреволюционным силам" внутри Венесуэлы.

О чем идет речь? Интересно, что за два дня до нападения на Ла-Гуайру, в прошлую пятницу, 1 мая, агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АР) рассказало о странной попытке свергнуть правительство Николаса Мадуро, которую якобы в марте 2020 года предприняли один дезертировавший венесуэльский высокопоставленный офицер, бежавший из страны, и бывший военнослужащий Сил специального назначения Армии США, то есть "зеленых беретов". По сведениям агентства, они собрали для этой цели около 300 вооруженных бойцов. Однако их попытка потерпела неудачу после того, как мадуровская тайная полиция SEBIN арестовала лидера и главного организатора их группы внутри страны (его имя неизвестно) и обнаружила тайники с оружием.

Этот бывший "зеленый берет" по имени Джордан Гудро сейчас взял на себя ответственность за неудачную атаку на Ла-Гуайру, которая, как он утверждает, действительно произошла в воскресенье, 3 мая, и была направлена на свержение президента Мадуро. Он сам разместил свое полувидеосообщение, полуинтервью в твиттере, в котором он отвечает на вопросы также эмигрировавшего из Венесуэлы гвардейского капитана Хавьера Ньето Кинтеро (последний появился на записи в бронежилете и с притороченным к плечу свернутым в рулон венесуэльским флагом). Точно место записи неизвестно, однако оба они сейчас живут в американском Майами.

В расследовании AP, опубликованном в пятницу, говорится, что Гудро якобы организовывал свой "заговор" вместе с отставным генералом армии Венесуэлы по имени Кливер Алкала Кордонес, которому сегодня в США предъявлено обвинение в торговле наркотиками. В частности, в секретных лагерях в Колумбии они тренировали десятки дезертировавших венесуэльских солдат. Цель состояла в том, чтобы организовать вооруженный рейд через границу, который закончился бы захватом или арестом Мадуро.

Однако с самого начала у их маленькой частной армии не было никакого финансирования или поддержки со стороны Вашингтона, и потому их план был обречен на неудачу – если бы даже им и удалось пересечь колумбийско-венесуэльскую границу, они наверняка потерпели бы поражение в первом же бою с до сих пор мощными, хотя и отчасти деморализованными войсками Мадуро. Кроме того, похоже, что в их тайный лагерь проникли агенты внешней разведки коммунистической Кубы, которая остается самым близким и верным союзником официального Каракаса.

Джордан Гудро, бывший "зеленый берет", утверждает, что его бойцы все-таки порознь проникли в какой-то момент в Венесуэлу и даже скрытно обосновались внутри Каракаса. Он сказал, что 3 мая его подразделения "были активированы" в момент атаки на пляжи и причалы Ла-Гуайры, хотя никаких других боестолкновений или беспорядков в течение этого дня на севере страны не было. Бывший капитан Национальной гвардии Венесуэлы Хавьер Ньето Кинтеро, который появился на видео вместе с Гудро, выступил с призывом ко всем венесуэльским военнослужащим помочь освободить нацию в ходе идущей акции, которую он назвал "Операция Гидеон".

При этом журналисты AP пытались связаться по телефону с обоими героями видеозаписи, однако они отказались от комментариев и повесили трубку.

Однако чуть позже Гудро согласился дать интервью независимой журналистке венесуэльского происхождения Патрисии Полео, в котором представил очень странное и противоречивое описание своей деятельности, а главное – и поддержки, которую, как он утверждает, когда-то временно получал со стороны Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции, признанного временным президентом Венесуэлы США и еще главами около 60 стран мира.

В частности, он показал Полео, как он заявил, контракт длиной в 8 страниц, подписанный Гуайдо и двумя его политическими советниками в Майами в прошлом октябре, на сумму 213 миллионов долларов. Но в этом предполагаемом договоре об "услугах общего характера" совершенно не указано, какую именно работу должна была выполнить принадлежащая Гудро компания Silvercorp USA.

Бывший "зеленый берет" также обнародовал через Патрисию Полео четырехминутную аудиозапись, якобы скрытно сделанную на мобильном телефоне в тот момент, когда он подписал этот контракт с Хуаном Гуайдо на некоей видеоконференции. В записи человек, который, по словам Джордана Гудро, является Хуаном Гуайдо, косвенно выказывает ему поддержку на ломаном английском языке, но не обсуждает какие-либо военные планы. "Давай приступим к работе!" – вот все слова, которые можно четко расслышать, человека на аудиозаписи, который якобы является временным президентом Венесуэлы.

Хотя сам Хуан Гуайдо пока никак не прокомментировал громкие заявления Джордана Гудро, ранее он неоднократно подчеркивал, что никогда и ни с кем не договаривался ни о каких даже гипотетических планах военного вторжения извне в его страну и ни за что не стал бы это делать.

Впрочем, и сам Джордан Гудро постоянно противоречит сам себе – он заявил и о том, что никогда не получал ни копейки от команды Гуайдо, и что бывшим венесуэльским солдатам, которых он якобы тренировал, приходилось жить на пожертвования венесуэльских иммигрантов, подрабатывающих водителями компании Uber в Колумбии.

"Это почти краудфандинг на освобождение страны", – сказал он Патрисии Полео, добавив, что считает все свои действия законными: "Но в любом случае я готов заплатить за все, что сделал, если это спасет жизни венесуэльцев, пытающихся восстановить демократию. Я всю свою жизнь боролся за свободу. Это все, что я знаю и умею", – говорит бывший "зеленый берет", трижды награжденный американской медалью "Бронзовая звезда" за храбрость, проявленную во время боевых действий в Ираке и Афганистане, где он служил медиком знаменитого американского спецназа.

На вопрос о том, почему его отряд, если все это случилось на самом деле, умудрился высадиться на побережье штата Варгас напротив столицы, то есть в одном из наиболее укрепленных в военном отношении районов Венесуэлы рядом с главным аэропортом страны, Гудро ответил словами Александра Македонского, которые тот произнес во время Битвы при Гавгамелах: "Бить глубоко в сердце врага нужно сразу".

И Богота, и Вашингтон немедленно назвали все последние заявления, исходящие из Каракаса, полной чушью.

"У нас мало оснований верить всему, что исходит от режима Мадуро, который последовательно использует любую дезинформацию", – сказал представитель Бюро по делам Западного полушария Государственного департамента США. Министерство иностранных дел Колумбии также высмеяло утверждения, сделанные, как оно выразилось, "диктаторским режимом Мадуро".

Сам Хуан Гуайдо обвинил правительство Николаса Мадуро в том, что оно воспользовалось фантастической историей о якобы сорвавшемся вторжении, чтобы отвлечь внимание мира от постоянного настоящего кровопролития в Каракасе и разных других частях страны, например, от массовых беспорядков, случившихся в одной из столичных тюрем несколькими днями ранее, в результате которых погибли по меньшей мере 40 человек. "Конечно, есть патриотические военные, готовые бороться за Венесуэлу, – отметил Гуайдо. – Но ясно, что то, что произошло в штате Варгас 3 мая, – еще одна грязная уловка Мадуро".

Иван Симоновис, бывший высокопоставленный офицер венесуэльской полиции, эмигрант, который теперь из Вашингтона консультирует лидеров венесуэльской оппозиции по вопросам разведки и безопасности, предположил в своем твиттере, что в воскресенье в Ла-Гуайре на самом деле могли возникнуть боестолкновения между разными подразделениями армии или Боливарианской гвардии, просто не поделившими какой-то свой теневой бизнес. Он полагает, что правительство Мадуро теперь сможет воспользоваться этой историей для "оправдания новых репрессий против Хуана Гуайдо, его окружения и любого венесуэльца, который выступает против диктатуры".