В России выявлены более 150 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

В России за последние сутки подтверждено 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч на коронавирус.
Москва лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге - 226.
До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков.
Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по борьбе с эпидемией в случае, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.
В мире число выявленных случаев COVID-19 превышает три с половиной миллиона. Умерли более 250 тысяч пациентов.
О чем не говорят цифры
Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.
В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.
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