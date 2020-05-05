В России выявлены более 150 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

В России за последние сутки подтверждено 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала эпидемии число выявленных случаев составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч на коронавирус.

Москва лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге - 226.

До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков.

Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по борьбе с эпидемией в случае, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.

В мире число выявленных случаев COVID-19 превышает три с половиной миллиона. Умерли более 250 тысяч пациентов.