Российское посольство в США обвинила победителей Пулитцера в русофобии

Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных престижной Пулитцеровской премии 2020 года, “прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений”, которые можно изучать ”в качестве пособия по созданию ложных фактов”. Сообщение размещено в фейсбуке дипломатического представительства.

Вручение Пулитцера, — самой престижной американской награды в области журналистики и литературы, — прошло в ходе ютьюб-трансляции в ночь на вторник.

Восемь материалов NYT, рассказывающих о предполагаемом вмешательстве России во внутреннюю политику в Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также о предполагаемом отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации “Международный репортаж”. с формулировкой “за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина”.

Пулитцеровская премия присуждается только за материалы на английском языке, изначально опубликованные в США. Главный редактор российского издания “Проект” Роман Баданин отметил, что два материала NYT повторяют факты, ранее добытые российскими журналистами в своих расследованиях.

Кто ещё получил Пулитцера