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Лицом к событию. Россию ведут из изоляции на парад?

Лицом к событию. Россию ведут из изоляции на парад?
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Лицом к событию. Россию ведут из изоляции на парад?

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Что происходит с финансами и искусственно обрушенной "карантином" на фоне падения нефтяных цен экономикой? Обсудят профессор Европейского университета Дмитрий Травин и научный сотрудник Института Брукингса бывший зам председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30623765.html

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