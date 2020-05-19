Лицом к событию. Россию ведут из изоляции на парад?

Что происходит с финансами и искусственно обрушенной "карантином" на фоне падения нефтяных цен экономикой? Обсудят профессор Европейского университета Дмитрий Травин и научный сотрудник Института Брукингса бывший зам председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30623765.html