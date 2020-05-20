Россию ведут из изоляции на парад?

Российские СМИ сообщают, что власти рассматривают возможность проведения парада Победы и голосования по обнуленной путинской Конституции 24 июня.

"В России можно аккуратно снимать карантинные меры", - 20 мая заявил премьер Михаил Мишустин. В мае в некоторых регионах стали смягчать карантин. Власти утверждают, что суточный ост числа зараженных коронавирусом в целом по России снизился с 4,2% до 3,5%. В Москве мэр Сергей Собянин грозит долго сохранять изоляцию, отрицая право даже на прогулки, но открывает МФЦ, нужные для оформления дистанционного голосования.

Число зараженных в ряде регионов ежедневно аккуратно колеблется в интервале 90-99 человек, выяснила экономист Татьяна Михайлова, и никак не перехоит запретную сотню. Власти Дагестана требует помощи центра, указывая, что жертв вируса десятки, а вот погибших от "пневмонии" уже около 700. Изо дня в день обнаруживаемые статистические чудеса вызывает обоснованные подозрения, что уровень смертности от эпидемии в России занижен в разы ради быстрого выхода из карантина. Ведь продолжение изоляции обещает падение доходов бюджета при необходимости расширения помощи бизнесу и гражданам, что невозможно без использования резервов ФНБ.

Что происходит с финансами России и обрушенной "карантином" на фоне падения нефтяных цен экономикой? Обсуждают профессор Европейского университета в Санкт-Петеребуге Дмитрий Травин и научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне бывший зам председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 мая в 19:05